Как накопить миллионы своему ребенку: решает не сумма, а время старта

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок стал богаче его самого, но большинство сами сжигают этот шанс, затягивая время. Разница между началом накоплений даже в один год – это время, которое не станет деньгами, сообщает Zakon.kz.

Один правильный клик сегодня решит, что получит ваш ребенок к 18 годам: капитал на квартиру или просто бесплатный совет "иди работай".

"Это твои деньги!"

Десятилетнему ребенку трудно объяснить смысл сложного процента. Зато ему легко сказать другое: "Смотри, это твой депозит. Каждый месяц мы кладем сюда деньги. В 18 лет ты сам решишь, на что их потратить".

В этот момент накопление перестает быть родительским проектом. Ребенок начинает видеть связь между временем, регулярными взносами и будущей возможностью.

Цель при этом не обязательно должна быть определена раз и навсегда. Сегодня ребенок хочет мотоцикл, через три года – путешествие, еще через несколько лет – обучение. А к 18 годам может решить, что деньги лучше использовать как стартовый капитал для собственного дела.

В Казахстане ребенок имеет право иметь вклад в банке. В частности, законодательство предусматривает самостоятельное распоряжение вкладом, внесенным самим несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет, а для вклада, внесенного другими лицами на имя ребенка, действуют отдельные правила.

Есть и специальные инструменты для "детских" накоплений, они отвечают на вопрос "Как накопить ребенку на учебу?". Личный депозит занимается другим вопросом: "Как дать ребенку собственный капитал, которым он сможет распорядиться после школы".

И здесь возникает главный вопрос: когда начинать?

"Начните копить еще до роддома"

Финансовый консультант Турар Абди предлагает смотреть на детские накопления не как на поиск идеальной суммы, а как на сложную игру со временем.

"Самый правильный момент открытия детского счета – еще до его рождения. В инвестировании время всегда побеждает сумму". Турар Абди

Допустим, семья решила направлять на будущий капитал ребенка 50 тыс. тенге в месяц. Это не выглядит огромной суммой. Но при длительном горизонте меняется не только размер внесенных денег – начинает работать вознаграждение, которое в свою очередь остается на депозите и тоже приносит доход.

Финансист предлагает строить расчет не на сегодняшних высоких ставках, которые заметно привлекательнее, чем могут быть в долгосрочной перспективе. Для иллюстрации он использует более консервативный сценарий: первые годы – около 15% годовых, затем ставка постепенно снижается.

При ежемесячном взносе 50 тыс. тенге разница между началом в 14 и 7 лет становится очень заметной.

Если открыть депозит в 14 лет и пополнять его четыре года, собственные взносы составят 2,4 млн тенге. В расчетном сценарии вознаграждение даст еще около 887 тыс. тенге. Итог – примерно 3,29 млн тенге.

Если начать копить в десять лет, срок накопления увеличивается до восьми лет. Семья внесет 4,8 млн тенге, а расчетное вознаграждение составит около 3,93 млн. К 18 годам получится примерно 8,73 млн тенге.

В семь лет горизонт уже составляет 11 лет. При тех же 50 тыс. тенге в месяц собственные взносы достигнут 6,6 млн тенге, а расчетное вознаграждение – около 7,85 млн. Итоговый капитал составит примерно 14,45 млн тенге.

А если начать с рождения и сохранять тот же размер ежемесячного взноса все 18 лет, получается совсем другой масштаб: 10,8 млн тенге собственных денег против примерно 22 млн тенге расчетного вознаграждения. В модели эксперта итоговый капитал превышает 32,8 млн тенге.

Это не прогноз доходности конкретного депозита. Ставки будут меняться, а инфляция будет уменьшать покупательную способность будущих денег. Но сама арифметика показывает другое.

"При одинаковом ежемесячном взносе несколько дополнительных лет накопления могут изменить результат сильнее, чем попытка резко увеличить сумму взноса в последние годы". Турар Абди

Можно ли "догнать время" в 14 лет?

Эту же проблему, но с другой стороны рассматривает еще один казахстанский финансист Айдын Сабырбеков.

"Ребенок, которому сегодня 7 лет, еще не знает, чего захочет в 18 годам. Поэтому раннее накопление дает не только больше времени для роста капитала, но и возможность менять цель". Айдын Сабырбеков

Сегодня родители могут представить этот капитал как деньги на мотоцикл. Через пять лет ребенок может решить, что ему нужнее учеба в другом городе. Еще через несколько лет он может захотеть использовать накопления для переезда или собственного проекта.

С 14-летним подростком ситуация другая. Цель уже может быть вполне конкретной, но времени на ее финансирование остается мало.

"Времени на корректировку идей мало. Возникает риск оптимизации под сегодняшнюю мечту вместо будущей потребности. Деньги могут быть жестко запланированы, например, на мотоцикл, хотя к 18 годам более рациональным использованием капитала окажется образование, переезд или запуск бизнеса". Айдын Сабырбеков

Есть и более приземленная проблема. Если семья начинает копить поздно, ей приходится резко увеличивать ежемесячный платеж.

При старте в семь лет небольшая сумма может стать обычной частью семейного бюджета. При старте в 14 лет для той же цели придется откладывать намного больше. А деньги на детский капитал начинают конкурировать с расходами, которые появляются именно в подростковом возрасте: образованием, ремонтом, лечением, кредитами, покупкой техники.

Почему 10 лет может оказаться хорошим компромиссом

Идея личного депозита ребенка особенно интересно работает примерно с того возраста, когда ребенок уже способен понимать сам принцип накопления.

В 10 лет можно показать ему приложение банка и объяснить: вот сколько было в прошлом месяце, вот сколько стало сейчас, вот сколько добавили родители.

"Можно поставить первую цель – например, собрать 500 тысяч тенге. Потом миллион. Не обязательно превращать это в урок финансовой грамотности. Гораздо эффективнее дать ребенку возможность наблюдать за собственными деньгами". Турар Абди

При этом родители могут договориться о простом правиле: например, определенная сумма поступает на депозит каждый месяц, а часть подарочных денег ребенок также может отправлять туда сам.

Тогда ребенок видит не только результат, но и собственный вклад в него.

Выбирайте разный вид инвестиций

Банковский депозит – наиболее понятный инструмент для такого сценария. Но на длинном горизонте родители могут рассматривать и другие варианты накопления, включая облигации, акции и биржевые фонды. У каждого инструмента свой уровень риска, доходности и доступности для несовершеннолетнего.

Поэтому переводить все накопления ребенка в один инструмент только потому, что он сегодня дает высокую ставку, было бы неправильно.

Еще одна проблема – инфляция. 10 млн тенге через восемь лет не будут иметь той же покупательной способности, что сегодня. Поэтому цель лучше формулировать не только в деньгах, но и в сегодняшней стоимости того, на что ребенок хочет их потратить.

"Если мечта – путешествие, нужно учитывать рост стоимости поездок. Если автомобиль – изменение цен на машины. Если образование – рост стоимости обучения". Айдын Сабырбеков

Именно поэтому ранний старт дает еще одно преимущество: время позволяет корректировать не только сумму накоплений, но и саму цель.

И это, пожалуй, самая важная часть идеи. Родители в таком случае не просто откладывают деньги для ребенка. Они постепенно передают ему саму привычку создавать капитал.

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