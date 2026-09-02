В каких регионах Казахстана инфляция выше всего

В августе годовая инфляция в РК впервые с марта прошлого года опустилась до однозначной цифры. Но средний показатель по стране скрывает заметную разницу между регионами: где-то рост цен все еще остается двузначным, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция в Казахстане в августе 2026 года составила 9,8% против 10,2% в июле. Месячный рост цен остался на уровне 0,6%, однако внутри этого показателя произошел важный сдвиг: продовольственные товары за месяц подешевели на 0,1%. Для августа это первый отрицательный показатель как минимум за последние пять лет: в 2022 году продукты подорожали на 1,0%, в 2023 и 2024 годах цены не изменились, а в 2025 году выросли на 0,5%.

Продукты толкают цены вниз

Сезонная плодоовощная продукция сильнее всего сдвинула цены вниз. По данным БНС АСПиР РК, картофель за месяц подешевел на 12,3%, сладкий перец – на 11,9%, капуста – на 9,7%, виноград – на 8%, лук – на 7,7%. Цены на яблоки снизились на 5,1%, морковь – на 5%, лимоны – на 4,7%, свеклу – на 3,6%.

Основной вклад в рост цен по-прежнему дают мясо и мясопродукты. Мясо и птица за год подорожали на 12,9%, колбасные изделия – на 14,3%, кисломолочные продукты – на 13%, сыр и творог – на 10,4%. Вклад мяса и птицы в общую годовую инфляцию составил 1,154 процентного пункта.

При этом снижение цен на продукты не означает общего разворота инфляции. В августе платные услуги подорожали за месяц на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,8%. Особенно заметно выросли цены на одежду – на 10,2%, обувь – на 10,8%, моющие средства – на 11,3%, бензин – на 12,8%. Аренда жилья за год выросла на 17,1%, газ подорожал на 20%. При этом холодная вода, напротив, подешевела на 40,9%.

Где цены растут быстрее всего

Самая высокая годовая инфляция в августе зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 12%. Далее идут область Жетысу – 11,7%, Акмолинская область – 11,6% и Туркестанская область – 11,3%.

Выше 10% также оказалась инфляция в Алматинской области – 10,7%, области Улытау – 10,6%, Шымкенте – 10,4%, Атырауской области – 10,2%, Жамбылской и Кызылординской областях – по 10%.

Самая низкая инфляция сложилась в Карагандинской области – 8,1%. В Алматы она составила 8,7%, в Павлодарской области – 9%, Западно-Казахстанской – 9,1%, Актюбинской – 9,2%.

При этом почти во всех регионах годовой показатель оказался ниже, чем годом ранее. Наиболее заметное снижение произошло в Карагандинской области: с 14,4% в августе 2025 года до 8,1% в августе 2026-го.

Почему лидеры по инфляции меняются

Региональная инфляция в Казахстане сейчас выглядит совсем иначе, чем год назад. В августе 2025 года максимальный показатель был в области Улытау – 13,6%, а Карагандинская область занимала второе место с 14,4%; год спустя область Улытау уже на 10,6%, а Караганда – на минимальных для страны 8,1%.

Это означает, что различия между регионами нельзя объяснить одной общей причиной – например, доходами населения или логистикой. Скорее всего, за год в этих областях изменился набор товаров и услуг, который сильнее всего толкает цены вверх.

Еще одна важная закономерность: крупные города перестали быть центрами высокой инфляции. В Алматы рост цен составил 8,7%, в Астане – 9,8%, тогда как четыре региона превысили 11%. Это скорее говорит о правильной работе местных властей по обузданию цен и улучшению логистики.

Нацбанк связывает снижение инфляции с денежно-кредитной политикой, укреплением тенге и стабилизацией потребительской активности. Но региональные цифры показывают, что этот эффект распределяется по стране неравномерно.

Ранее мы рассказали, как снижение инфляции влияет на базовую ставку, а та – на доходность депозитов.