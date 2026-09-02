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Финансы

В каких регионах Казахстана инфляция выше всего

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В августе годовая инфляция в РК впервые с марта прошлого года опустилась до однозначной цифры. Но средний показатель по стране скрывает заметную разницу между регионами: где-то рост цен все еще остается двузначным, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция в Казахстане в августе 2026 года составила 9,8% против 10,2% в июле. Месячный рост цен остался на уровне 0,6%, однако внутри этого показателя произошел важный сдвиг: продовольственные товары за месяц подешевели на 0,1%. Для августа это первый отрицательный показатель как минимум за последние пять лет: в 2022 году продукты подорожали на 1,0%, в 2023 и 2024 годах цены не изменились, а в 2025 году выросли на 0,5%.

Продукты толкают цены вниз

Сезонная плодоовощная продукция сильнее всего сдвинула цены вниз. По данным БНС АСПиР РК, картофель за месяц подешевел на 12,3%, сладкий перец – на 11,9%, капуста – на 9,7%, виноград – на 8%, лук – на 7,7%. Цены на яблоки снизились на 5,1%, морковь – на 5%, лимоны – на 4,7%, свеклу – на 3,6%.

Основной вклад в рост цен по-прежнему дают мясо и мясопродукты. Мясо и птица за год подорожали на 12,9%, колбасные изделия – на 14,3%, кисломолочные продукты – на 13%, сыр и творог – на 10,4%. Вклад мяса и птицы в общую годовую инфляцию составил 1,154 процентного пункта.

При этом снижение цен на продукты не означает общего разворота инфляции. В августе платные услуги подорожали за месяц на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,8%. Особенно заметно выросли цены на одежду – на 10,2%, обувь – на 10,8%, моющие средства – на 11,3%, бензин – на 12,8%. Аренда жилья за год выросла на 17,1%, газ подорожал на 20%. При этом холодная вода, напротив, подешевела на 40,9%.

Где цены растут быстрее всего

Самая высокая годовая инфляция в августе зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 12%. Далее идут область Жетысу – 11,7%, Акмолинская область – 11,6% и Туркестанская область – 11,3%.

Выше 10% также оказалась инфляция в Алматинской области – 10,7%, области Улытау – 10,6%, Шымкенте – 10,4%, Атырауской области – 10,2%, Жамбылской и Кызылординской областях – по 10%.

Самая низкая инфляция сложилась в Карагандинской области – 8,1%. В Алматы она составила 8,7%, в Павлодарской области – 9%, Западно-Казахстанской – 9,1%, Актюбинской – 9,2%.

При этом почти во всех регионах годовой показатель оказался ниже, чем годом ранее. Наиболее заметное снижение произошло в Карагандинской области: с 14,4% в августе 2025 года до 8,1% в августе 2026-го.

инфляция в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:32

Фото: Zakon.kz

Почему лидеры по инфляции меняются

Региональная инфляция в Казахстане сейчас выглядит совсем иначе, чем год назад. В августе 2025 года максимальный показатель был в области Улытау – 13,6%, а Карагандинская область занимала второе место с 14,4%; год спустя область Улытау уже на 10,6%, а Караганда – на минимальных для страны 8,1%.

Это означает, что различия между регионами нельзя объяснить одной общей причиной – например, доходами населения или логистикой. Скорее всего, за год в этих областях изменился набор товаров и услуг, который сильнее всего толкает цены вверх.

Еще одна важная закономерность: крупные города перестали быть центрами высокой инфляции. В Алматы рост цен составил 8,7%, в Астане – 9,8%, тогда как четыре региона превысили 11%. Это скорее говорит о правильной работе местных властей по обузданию цен и улучшению логистики.

Нацбанк связывает снижение инфляции с денежно-кредитной политикой, укреплением тенге и стабилизацией потребительской активности. Но региональные цифры показывают, что этот эффект распределяется по стране неравномерно.

Ранее мы рассказали, как снижение инфляции влияет на базовую ставку, а та – на доходность депозитов.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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