Что получают казахстанцы от крепкого тенге: почему за те же деньги можно купить больше

Национальная валюта Казахстана продолжает укрепляться. Только в августе тенге прибавил 2,6%, и поднялся до отметки 461,57 за доллар, а сегодня официальный курс дошел до 455,4. Как это отражается на расходах казахстанцев, разбирался Zakon.kz.

Крепкий тенге дает экономике вполне конкретный эффект

Что именно меняется в экономике, когда национальная валюта укрепляется? Экономист Эльдар Шамсутдинов обращает внимание прежде всего на стоимость импорта и валютных обязательств.

По его словам, дешевеют импорт оборудования, комплектующих, лекарств и техники. Снижается стоимость валютных обязательств бизнеса и импортируемая инфляция. Для населения дешевле становятся зарубежные товары, поездки и обучение.

При этом нынешнюю ситуацию он связывает не только с движением курса.

"Жесткая денежно-кредитная политика повысила привлекательность тенговых инструментов, инфляция начала снижаться, бюджетная политика стала осторожнее, валютный рынок – глубже". Эльдар Шамсутдинов

На тенге обратили внимание иностранные банки

После того как тенговые инструменты стали привлекательнее, сразу изменилось поведениие иностранных инвесторов. Шамсутдинов приводит оценки крупных международных банков.

ING (нидерландская международная банковская группа) связывает устойчивость тенге с высоким реальным процентом и притоком портфельного капитала.

(нидерландская международная банковская группа) связывает устойчивость тенге с высоким реальным процентом и притоком портфельного капитала. Goldman Sachs (американский инвестиционный банк) объявил сильный тенге одним из факторов дезинфляции.

(американский инвестиционный банк) объявил сильный тенге одним из факторов дезинфляции. Bank of America (американский инвестиционный банк) получил почти 9% на позиции в четырехлетних тенговых облигациях: вошел при USD/KZT 489,3 и доходности 15,9%, а вышел при 467,3 и доходности 14,9%.

То есть для иностранного инвестора доход формируется не только самой облигацией. При укреплении тенге добавляется и валютный эффект.

Слабый тенге помогает экспортерам. Но что получает экономика?

У слабой национальной валюты есть очевидные сторонники. В первую очередь это экспортеры: при конвертации валютной выручки они получают больше тенге.

Но Казахстан одновременно остается крупным импортером оборудования, технологий, лекарств и потребительских товаров. Поэтому Эльдар Шамсутдинов задает другой вопрос: "Не становится ли поддержка экспорта через слабый курс слишком дорогой для остальных участников экономики?"

Да, доллар остается главной мировой валютой, однако глобальная система становится дороже и менее предсказуемой. Растет стоимость американского долга, противостояние США и Китая становится системным, торговые войны и геоэкономическая фрагментация перестраивают цепочки поставок.

В таких условиях зависимость от импорта приобретает дополнительное значение для Казахстана. Удешевление национальной валюты означает рост стоимости значительной части товаров и технологий, которые страна закупает за рубежом.

Шамсутдинов считает, что поэтому использовать курс как инструмент поддержки отдельных экспортеров становится все сложнее.

"Ослаблять курс ради поддержки отдельных экспортеров означает удорожать модернизацию и переносить внешнюю инфляцию внутрь страны. Слабая валюта в эпоху геоэкономической фрагментации означает импортировать чужие риски". Эльдар Шамсутдинов

Что крепкий тенге меняет для населения?

Однако влияние курса не ограничивается импортными закупками бизнеса, но и ощущается всеми нами – в повседневных расходах.

Экономист Тулеген Аскаров предлагает посмотреть на ситуацию одновременно через два процесса – снижение инфляции, которое продолжается почти год, и укрепление тенге. По его словам, их сочетание уже отражается на уровне жизни и валютной составляющей стоимости товаров и услуг.

"Если разобрать простой пример с отпуском в Европе и пересчитать тенге на евро, то мы увидим, что поездка стала дешевле примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым летом". Тулеген Аскаров

Если курс и инфляция влияют на расходы людей, то следующий вектор – настроения компаний.

По словам Аскарова, инфляционные ожидания улучшаются как у населения, так и у бизнеса. Последний опрос Нацбанка в рамках индекса деловой активности за август 2026 года показал, что доля предприятий (в опросе участвовали более 550 предприятий), которые намерены выйти к концу года с прибылью и оптимистично смотрят в будущее, заметно выросла. В целом индекс деловой активности перешел в положительную зону, составив 50,6.

Но одними ожиданиями дело не ограничивается. Компании оценили и изменение спроса.

"Улучшение спроса отмечено во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности". Тулеген Аскаров

Иностранный капитал заходит в тенговые активы

Есть и еще один показатель изменения ситуации – поведение нерезидентов на финансовом рынке. Тулеген Аскаров связывает рост их интереса с условиями, которые создал Нацбанк.

"Нерезиденты Казахстана с удовольствием работают на нашем фондовом рынке, скупают государственные ценные бумаги и играют на ставке carry trade". Тулеген Аскаров

Статистика показывает, что интерес действительно растет. Только в августе объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана увеличился на 23,9 млрд тенге, или 0,9%, и достиг 2,6 трлн тенге. С начала года их портфель вырос на 34,2%.

Как видим, эксперты здесь едины. Финансовый блок правительства и регулятора прошли через сложный период жесткой ДКП, бюджетных ограничений и постоянной критики. Сегодня результат виден в курсе, инфляции, стоимости импорта и отношении внешних инвесторов к тенговым активам.

Ранее мы рассказали, как Казахстан стал самым привлекательным фондовым рынком не только региона, но и всей Азии.