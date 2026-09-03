Что получают казахстанцы от крепкого тенге: почему за те же деньги можно купить больше
Крепкий тенге дает экономике вполне конкретный эффект
Что именно меняется в экономике, когда национальная валюта укрепляется? Экономист Эльдар Шамсутдинов обращает внимание прежде всего на стоимость импорта и валютных обязательств.
По его словам, дешевеют импорт оборудования, комплектующих, лекарств и техники. Снижается стоимость валютных обязательств бизнеса и импортируемая инфляция. Для населения дешевле становятся зарубежные товары, поездки и обучение.
При этом нынешнюю ситуацию он связывает не только с движением курса.
"Жесткая денежно-кредитная политика повысила привлекательность тенговых инструментов, инфляция начала снижаться, бюджетная политика стала осторожнее, валютный рынок – глубже".Эльдар Шамсутдинов
На тенге обратили внимание иностранные банки
После того как тенговые инструменты стали привлекательнее, сразу изменилось поведениие иностранных инвесторов. Шамсутдинов приводит оценки крупных международных банков.
- ING (нидерландская международная банковская группа) связывает устойчивость тенге с высоким реальным процентом и притоком портфельного капитала.
- Goldman Sachs (американский инвестиционный банк) объявил сильный тенге одним из факторов дезинфляции.
- Bank of America (американский инвестиционный банк) получил почти 9% на позиции в четырехлетних тенговых облигациях: вошел при USD/KZT 489,3 и доходности 15,9%, а вышел при 467,3 и доходности 14,9%.
То есть для иностранного инвестора доход формируется не только самой облигацией. При укреплении тенге добавляется и валютный эффект.
Слабый тенге помогает экспортерам. Но что получает экономика?
У слабой национальной валюты есть очевидные сторонники. В первую очередь это экспортеры: при конвертации валютной выручки они получают больше тенге.
Но Казахстан одновременно остается крупным импортером оборудования, технологий, лекарств и потребительских товаров. Поэтому Эльдар Шамсутдинов задает другой вопрос: "Не становится ли поддержка экспорта через слабый курс слишком дорогой для остальных участников экономики?"
Да, доллар остается главной мировой валютой, однако глобальная система становится дороже и менее предсказуемой. Растет стоимость американского долга, противостояние США и Китая становится системным, торговые войны и геоэкономическая фрагментация перестраивают цепочки поставок.
В таких условиях зависимость от импорта приобретает дополнительное значение для Казахстана. Удешевление национальной валюты означает рост стоимости значительной части товаров и технологий, которые страна закупает за рубежом.
Шамсутдинов считает, что поэтому использовать курс как инструмент поддержки отдельных экспортеров становится все сложнее.
"Ослаблять курс ради поддержки отдельных экспортеров означает удорожать модернизацию и переносить внешнюю инфляцию внутрь страны. Слабая валюта в эпоху геоэкономической фрагментации означает импортировать чужие риски". Эльдар Шамсутдинов
Что крепкий тенге меняет для населения?
Однако влияние курса не ограничивается импортными закупками бизнеса, но и ощущается всеми нами – в повседневных расходах.
Экономист Тулеген Аскаров предлагает посмотреть на ситуацию одновременно через два процесса – снижение инфляции, которое продолжается почти год, и укрепление тенге. По его словам, их сочетание уже отражается на уровне жизни и валютной составляющей стоимости товаров и услуг.
"Если разобрать простой пример с отпуском в Европе и пересчитать тенге на евро, то мы увидим, что поездка стала дешевле примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым летом".Тулеген Аскаров
Если курс и инфляция влияют на расходы людей, то следующий вектор – настроения компаний.
По словам Аскарова, инфляционные ожидания улучшаются как у населения, так и у бизнеса. Последний опрос Нацбанка в рамках индекса деловой активности за август 2026 года показал, что доля предприятий (в опросе участвовали более 550 предприятий), которые намерены выйти к концу года с прибылью и оптимистично смотрят в будущее, заметно выросла. В целом индекс деловой активности перешел в положительную зону, составив 50,6.
Но одними ожиданиями дело не ограничивается. Компании оценили и изменение спроса.
"Улучшение спроса отмечено во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности".Тулеген Аскаров
Иностранный капитал заходит в тенговые активы
Есть и еще один показатель изменения ситуации – поведение нерезидентов на финансовом рынке. Тулеген Аскаров связывает рост их интереса с условиями, которые создал Нацбанк.
"Нерезиденты Казахстана с удовольствием работают на нашем фондовом рынке, скупают государственные ценные бумаги и играют на ставке carry trade".Тулеген Аскаров
Статистика показывает, что интерес действительно растет. Только в августе объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана увеличился на 23,9 млрд тенге, или 0,9%, и достиг 2,6 трлн тенге. С начала года их портфель вырос на 34,2%.
Как видим, эксперты здесь едины. Финансовый блок правительства и регулятора прошли через сложный период жесткой ДКП, бюджетных ограничений и постоянной критики. Сегодня результат виден в курсе, инфляции, стоимости импорта и отношении внешних инвесторов к тенговым активам.
Ранее мы рассказали, как Казахстан стал самым привлекательным фондовым рынком не только региона, но и всей Азии.