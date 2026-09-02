Казахстан стал самым выгодным рынком Азии: вложения иностранцев в ценные бумаги РК достигли 2,6 трлн тенге

Иностранные инвесторы заметно увеличили присутствие на казахстанском фондовом рынке. С начала года их вложения выросли более чем на треть, а доля нерезидентов достигла 7,2%, сообщает Zakon.kz.

За что инвестору платят до 18%?

Только в августе 2026 года объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана увеличился на 23,9 млрд тенге, или 0,9%, и достиг 2,6 трлн тенге, при этом с начала года их портфель вырос на 34,2%, – отметили в Ассоциации финансистов Казахстана.

По данным Нацбанка, основной прирост вложений нерезидентов пришелся на государственные облигации, тогда как их позиции в нотах НБРК оставались значительно меньше.

Одна из главных причин интереса – высокая доходность казахстанских ГЦБ при замедлении инфляции.

По подсчетам ассоциации, в августе 2026 Министерство финансов разместило облигации на 130 млрд тенге сроком от одного года до семи лет. Доходность выпусков составила от 14,13% до 17,95%.

"Снижение годовой инфляции до однозначного уровня при сохранении высокой номинальной ставки усиливает привлекательность тенговых инструментов с фиксированной доходностью и может поддерживать спрос со стороны нерезидентов". АФК

Для иностранного инвестора важна не только ставка по купону. Если после покупки облигаций базовая ставка снижается, цена ранее выпущенных бумаг с более высоким купоном может вырасти. В этом случае инвестор получает потенциальный доход и от изменения стоимости самой облигации, – полагает экономический обозреватель Анастасия Жалина.

По ее статистике, в четвертом квартале 2025 года доходность казахстанских государственных облигаций составляла около 16,9-17,25%, а в первом квартале 2026 года оставалась в диапазоне примерно 15-16,25%.

При этом растет и сам рынок государственных бумаг. По итогам августа объем торгов ГЦБ на KASE составил 1,17 трлн тенге, увеличившись за месяц на 16,4%. На первичном рынке прошло размещений на 895 млрд тенге.

В Казахстан идут не только ради ставки

Показательно, что интерес к казахстанскому долгу подтверждают конкретные международные инвесторы.

В интервью Financial Times Йетро Сиеккинен (Yetro Siekkinen), руководитель направления облигаций развивающихся рынков в швейцарской инвестиционной компании LGT Capital Partners, говорил о росте интереса к казахстанским облигациям. Как утверждает издание, иностранная собственность на номинированные в тенге государственные облигации достигла около 5 млрд долларов в июне против примерно 2 млрд долларов годом ранее.

Financial Times также отмечает, что в 2026 году тенге стал наиболее укрепившейся валютой Европы и Азии: с начала года он прибавил 9,7% к доллару. Издание связывает это в том числе с притоком иностранного капитала в казахстанский государственный долг и высокой процентной ставкой.

Как работает Сarry Тrade?

Классика жанра такова: инвестор конвертирует иностранную валюту в тенге, покупает актив с более высокой доходностью и рассчитывает заработать на разнице ставок.

Но утверждать, что весь нынешний приток в казахстанские облигации является Сarry Тrade, нельзя. У инвесторов могут быть разные стратегии – от получения купонного дохода до вложений на несколько лет с расчетом на изменение стоимости бумаг.

Сам механизм покупки иностранцами тенговых активов ранее подробно объяснял начальник управления Департамента монетарных операций НБРК Олжас Игсатов: для покупки казахстанских ГЦБ нерезидентам сначала необходимо приобрести тенге, продав иностранную валюту.

Но высокая ставка сама по себе еще не делает актив привлекательным. Для зарубежного инвестора доходность тенговой облигации всегда нужно сопоставлять с риском изменения курса.

Именно поэтому нынешнее укрепление тенге имеет большое значение. Если инвестор купил облигации при одном курсе, а затем тенге укрепился, его доход в пересчете на доллары или евро увеличивается. Если же национальная валюта начнет быстро слабеть, часть процентного дохода может быть потеряна при обратной конвертации.

Действительно, тот же Financial Times отдельно отмечает, что нынешнее укрепление тенге происходит на фоне значительного притока иностранного капитала в государственные облигации. При этом издание не сводит динамику курса только к этому фактору.

Ранее мы рассказали о том, какие еще меры и события, кроме притока иностранных вкладчиков, укрепили тенге в 2026 году.