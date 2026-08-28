Цены в Казахстане резко замедлили рост: что подорожало и что подешевело

Годовой рост цен на социально значимые продукты замедлился с 9,5% до 2,1%. При этом одни продукты продолжают дорожать, а другие заметно дешевеют. Что происходит с ценами в Казахстане, разбирался Zakon.kz.

Продовольственная инфляция упала в 4,5 раза

За год социально значимые продукты в Казахстане подорожали на 2,1%. Годом ранее за тот же период рост составлял 9,5%. С начала 2026 года цены выросли на 1,4%, а с начала августа снизились на 0,2%. За последнюю неделю общий индекс не изменился.

На фоне общей инфляции снижение темпа роста цен на СЗПТ выглядит особенно заметно. По итогам июля годовая инфляция в Казахстане составляла 10,2%, продовольственная – 10,1%.

Примечание. Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по международной классификации – продукты питания первой необходимости, которые важны для повседневной жизни населения. В РК перечень СЗПТ включает 31 товарную позицию по приказу министра торговли и интеграции от 23 декабря 2025 года.

Мясо и овощи продолжают дорожать

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за 12 месяцев сильнее всего выросли цены на баранину – на 24,3%. Морковь подорожала на 20,7%, мясной фарш – на 12,9%, кефир – на 13,8%, говядина с костями – на 12,2%, сливочное масло – на 11,4%, лук – на 11%.

С начала года рост по некоторым позициям оказался еще заметнее. Морковь подорожала на 44,6%, лук – на 39,2%, картофель – на 26,1%, баранина – на 18,2%.

При этом общий индекс по всей группе вырос только на 1,4%. Отметим, что на нынешнюю, весьма позитивную, динамику цен все еще заметно влияет высокая инфляционная база прошлого года: в сентябре 2025 года показатель составлял 12,9%.

У овощей своя ценовая жизнь

На другом конце списка – продукты, которые за год стали дешевле.

Огурцы подешевели на 39,9%, помидоры – на 13,6%, яблоки – на 10,6%, капуста – на 5,2%, рис – на 3,5%. С начала года разница еще заметнее: огурцы потеряли 69,5% цены, помидоры – 45,3%, яблоки – 2,4%, рис – 3,1%.

Именно сезонные товары сейчас сильнее всего тянут цены вниз. В июле, например, огурцы подешевели на 22,6%, помидоры – на 17,7%, морковь – на 5,3%, яблоки – на 2,7%, картофель – на 1,6%.

С начала последнего, самого плодоносного, месяца лета картофель подешевел на 12,3%, капуста – на 9,7%, лук – на 7,7%, морковь – на 5%, яблоки – на 5,1%.

За последнюю неделю картина была еще спокойнее: общий индекс цен на социально значимые продукты не изменился. Ранее, с 12 по 19 августа, снижение составляло 0,1%, прежде всего за счет лука, картофеля, яблок, капусты и моркови.

Один Казахстан – разные цены

Средний показатель по стране, как всегда, открывает большой региональный разброс. В такой огромной стране, как Казахстан, по-другому и быть не может. Один и тот же продукт в разных городах порой стоит так, будто речь идет о разных рынках.

Например, за год цены на СЗПТ в Талдыкоргане выросли на 9,2%, а в Актау рост составил 5,1%. В Таразе рост составил 4%, тогда как в Караганде общий индекс не изменился.

Вот несколько показательных примеров. Килограмм сливочного масла в Актау в среднем стоит 7 389 тенге, а в Кокшетау – 4 263 тенге. В Астане за него просят 6 435 тенге, в Алматы – 5 704.

С говядиной разброс тоже немаленький. Килограмм бескостной говядины стоит 5 887 тенге в Астане и 4 325 тенге в Семее. В Алматы цена составляет 5 192 тенге, а в Павлодаре – 4 374 тенге. С бараниной картина похожая: 5 441 тенге за килограмм в Астане против 3 795 тенге в Кокшетау.

Особенно хорошо разницу видно на овощах. Килограмм огурцов в Шымкенте стоит всего 286 тенге, а в Усть-Каменогорске – 831 тенге. Килограмм помидоров в Талдыкоргане уходит за 315 тенге против 884 тенге в Семее. А вот картофель дешевле всего в Павлодаре – 177 тенге за килограмм. В Петропавловске цена доходит до 304 тенге.

Разница есть и в молочной продукции. Литр молока в Павлодаре стоит 525 тенге, а в Актау – 862 тенге. И даже обычный хлеб заметно отличается по цене: 180 тенге в Уральске против 347 тенге в Конаеве. Мука первого сорта стоит 170 тенге за килограмм в Петропавловске и 347 тенге в Актау.

Ранее мы рассказали, почему цены на мясо в Казахстане обгоняют инфляцию.