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Финансы

Спрос на ипотеку снижается в Казахстане из-за роста цен на жилье

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Казахстанцы стали реже подавать заявки на ипотеку, однако объем выдач вырос до 1,1 трлн тенге. Такие данные привел 7 сентября 2026 года Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эксперты сообщают, что по итогам первого полугодия спрос на ипотеку оставался ниже прошлогоднего уровня.

"Количество заявок сократилось на 13,4% год к году – до 419,2 тыс. При этом после резкого снижения в первом квартале (-20,8% квартал к кварталу), во втором квартале спрос частично восстановился (+18,7%), что указывает на прохождение наиболее слабой фазы в начале года", – отметили в Аналитическом центре АФК.

Одним из основных ограничений спроса указывается ухудшение доступности жилья.

"Цены на первичном рынке выросли на 15,5% год к году, на вторичном – на 11,8%, тогда как реальные денежные доходы населения увеличились лишь на 0,1% год к году. Существенное опережение стоимости жилья над доходами повышает требования к первоначальному взносу и ограничивает платежеспособный ипотечный спрос", – пояснили эксперты.

Несмотря на сокращение числа заявок, объем новых ипотечных выдач увеличился на 12,4% год к году – до 1,1 трлн тенге при общем сокращении розничного рынка на 3,6%.

"Количество заявок остается ниже прошлогоднего уровня, тогда как рост выдач практически полностью формируется за счет Отбасы Банка и льготных механизмов. Одновременно объем классической ипотеки банков второго уровня продолжает сокращаться, а ее доля в новых выдачах опустилась до 14,3%, то есть расширение рынка происходит преимущественно за счет льготных и ЖСС-механизмов, тогда как рыночный сегмент по-прежнему испытывает давление высокой стоимости фондирования", – говорят в АФК.

4 сентября 2026 года председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, почему снижение базовой ставки пока не привело к заметному удешевлению кредитов и ипотеки.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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