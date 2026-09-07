Курс доллара снизился на торгах 7 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 454,31 тенге, снизившись на 2,04 тенге.

Курс российского рубля составил 5,26 тенге (-0,0043).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,68 тенге (-0,6).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454-456 тенге, евро – по 527-531,2 тенге, рубли – по 5,10-5,23.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 7 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,07%, до 96,21 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,49%, до 91,03 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 456,56 тенге, евро – 530,52 тенге, рубля – 5,28 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 сентября, можно здесь.