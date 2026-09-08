Стали известны курсы валют на торгах 8 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 454,46 тенге (+0,19).
Курс российского рубля составил 5,28 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,72 тенге (+0,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,7-456,6 тенге, евро – по 527,7-532 тенге, рубли – по 5,10-5,22.
Мировые цены на нефть на биржах растут 8 сентября.
Brent с поставкой в ноябре утром 8 сентября подорожала более чем на 2%, до $99,04 за баррель.
WTI прибавила около 3%, достигнув $94,40. Таким образом, мировые цены на нефть вновь подошли к психологически важной отметке $100.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 454,31 тенге, евро – 528,04 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 сентября, можно здесь.