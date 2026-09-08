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Финансы

Сколько денег давать ребенку на карманные расходы в Казахстане

ребенок с дельными, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 16:14 Фото: Zakon.kz
Для школьника личные деньги – часть повседневных расходов: на них можно купить перекус, оплатить мелкие траты, отложить на желанную вещь. Родителям приходится решать, какую сумму выделять ребенку и какие расходы он уже может брать на себя. Zakon.kz попробовал разобраться в непростой теме.

Для расчета мы взяли 11-летнего школьника, который начал учебу в пятом классе. Именно с этого возраста у многих семей меняется привычная схема расходов: к карманным деньгам может добавиться оплата школьного обеда.

Сколько стоит обед школьника

В 2026 году стоимость школьного обеда в Казахстане составляет 775 тенге против 697 тенге в 2025 году и 635 тенге в 2024-м. При пяти школьных днях это в среднем 3 875 тенге в неделю.

Но школьник не обязательно будет тратить на еду именно эту сумму. Он может брать обед из дома, а деньги на личные расходы получать отдельно. Или родители могут переводить одну сумму, из которой ребенок сам оплачивает питание, проезд и небольшие покупки.

Именно поэтому на одной и той же возрастной группе итоговый бюджет может сильно различаться. Посмотрим, как это устроено в трех семьях.

"Я даю 500 тенге, потому что обед уже лежит в рюкзаке"

Наша первая мама – Салтанат – каждый день собирает 11-летнему сыну еду с собой и переводит ему на детскую банковскую карту по 500 тенге.

"Я каждое утро собираю ланч-бокс. Там всегда что-то сытное: домашние котлеты с пюре, наггетсы или сэндвич с курицей, плюс яблоко или банан. Поэтому я скидываю тебе на карту ровно 500 тенге в день".Салтанат

Эти деньги нужны ребенку на небольшие покупки в школе.

"Можешь купить в столовой свежую булочку за 200-250 тенге и воду, если домашняя закончилась. Полноценная еда у тебя с собой".Салтанат

За пять учебных дней получается 2 500 тенге, за 20-22 дня – около 10-11 тыс. тенге в месяц.

В этой семье 500 тенге в день – именно карманные деньги. Питание в эту сумму не входит.

"Из 1 300 тенге около 800 уходит на обед"

У Марата сын тоже перешел в пятый класс. Теперь он сам ходит в школьную столовую, а отец каждое утро переводит ему на карту 1 300 тенге.

"В начальной школе вас кормили бесплатно. Теперь ты в пятом классе, поэтому обед оплачиваем сами. Я буду скидывать тебе 1 300 тенге на день: сначала нормально пообедай, а что останется – твои деньги".Марат

Средний школьный обед сейчас стоит 775 тенге. Значит, после обеда у ребенка остается 525 тенге. Он может купить на них что-нибудь в буфете или просто оставить на карте.

За 20 учебных дней отец переводит сыну 26 000 тенге. Из них 15 500 тенге приходится на обеды, а 10 500 тенге – собственно карманные деньги.

При этом ребенок получает предупреждение:

"Только давай без истории, когда ты вместо обеда покупаешь сухарики и колу. Я иногда смотрю выписку по карте".Марат

"25 тысяч на месяц – и дальше сам решай"

У Лидии родители решили не делить расходы на отдельные переводы. В начале месяца они перечисляют пятикласснице 25 000 тенге – на школьные обеды, проезд и небольшие личные покупки.

"Это твой бюджет на месяц. Обед в школе оплачиваешь из этих денег, на проезд тоже оставляешь необходимую сумму. А что останется – можешь потратить или накопить".Лидия

Если считать по средней стоимости школьного обеда в 775 тенге, за 20 учебных дней на питание уйдет около 15 500 тенге. Остальные 9 500 тенге ребенок распределяет между проездом и личными расходами.

При таком подходе родители не контролируют каждую покупку, но и не добавляют деньги после каждого непредвиденного расхода. Девочка сама видит, сколько у нее осталось до конца месяца, и решает, на что эту сумму потратить.

Получается настоящий личный бюджет, в котором есть и обязательные, и необязательные расходы.

Так сколько денег давать ребенку?

Три семейные истории показывают: универсальной суммы для 11-летнего школьника нет. Все зависит от того, что именно родители считают карманными деньгами, а какие расходы ребенок должен оплачивать из полученной суммы.

Если питание и проезд родители оплачивают отдельно, то для 11-летнего школьника речь в приведенных примерах идет примерно о 10-11 тыс. тенге собственно карманных денег в месяц. Если же ребенок сам оплачивает из этой суммы обеды, транспорт и другие расходы, общий бюджет должен быть заметно выше.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует начинать с небольших сумм и постепенно переходить от ежедневных выплат к недельному бюджету. В качестве примера агентство приводит 5 000 тенге в неделю – это именно пример подхода, а не установленный размер карманных денег.

Как это устроено в других странах

Сравнивать суммы напрямую между странами не совсем корректно: в одних исследованиях речь идет только о карманных деньгах, в других в общий детский доход включают выплаты за домашние дела. Но сам подход к бюджету в разных странах показателен.

Германия. Федеральный Familienportal рекомендует детям 10-11 лет 15-25 евро карманных денег в месяц (до 13 200 тенге). Отдельно предусмотрены так называемые бюджетные деньги на конкретные расходы – одежду, школьные принадлежности или смартфон. Рекомендации основаны на экспертизе Deutsches Jugendinstitut 2025 года.

Россия. Исследование SuperJob показывает рост суммы с возрастом. Дети 7-10 лет получают в среднем 620 рублей в неделю (3 255 тенге), школьники 11-14 лет – 930 рублей (4 300 тенге), старшеклассники – 1 320 рублей (6 900 тенге). Это именно карманные расходы, а не обязательно деньги на питание или транспорт.

Великобритания. В обзоре NatWest Rooster Money за 2025/26 год регулярные карманные деньги для 11-летних составляют в среднем £3,56 в неделю. Если учитывать дополнительные выплаты за домашние дела и другие поступления, общий недельный доход достигает 7,30 фунтов (4 600 тенге).

Польша. Анализ, проведенный IBRiS в 2026 году, утверждает, что суммы карманных денег заметно различаются в зависимости от возраста и места проживания. В целом 37% родителей сообщили, что дети получают более 75 злотых в неделю (9 300 тенге).

Как видим, здесь не только суммы схожи с нашими, но и общий принцип совпадает: карманные деньги обычно рассматриваются отдельно от расходов, которые родители заранее определили как обязательные.

Для казахстанской семьи это означает простую вещь. Если ребенок получает еду из дома, то 500-1 000 тенге в день остаются его собственными деньгами. Если он сам оплачивает обед, к карманным расходам нужно добавить стоимость питания. Универсальной нормы нет: сумма должна меняться вместе с тем, какие расходы семья постепенно передает ребенку.

Ранее мы рассказали, с какого возраста лучше открыть депозит для ребенка.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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