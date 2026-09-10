Курс доллара резко подешевел на торгах 10 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 450,79 тенге, снизившись сразу на 5,82 тенге.
Курс российского рубля снизился до 5,30 тенге (-0,04).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,61 тенге (-0,69).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,8-450,6 тенге, евро – по 525,5-527 тенге, рубли – по 5,15-5,27.
Мировые цены на нефть на биржах растут 10 сентября. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $102 доллара за баррель впервые с 22 мая.
Так, цена ноябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,93% относительно предыдущего закрытия и достигала 102,15 доллара за баррель.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подорожали на 0,93% – до $96,94 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 456,89 тенге, евро – 531,36 тенге, рубля – 5,32 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 сентября, можно здесь.