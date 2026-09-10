Курс доллара резко подешевел на торгах 10 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 450,79 тенге, снизившись сразу на 5,82 тенге.

Курс российского рубля снизился до 5,30 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,61 тенге (-0,69).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,8-450,6 тенге, евро – по 525,5-527 тенге, рубли – по 5,15-5,27.

Мировые цены на нефть на биржах растут 10 сентября. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $102 доллара за баррель впервые с 22 мая.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,93% относительно предыдущего закрытия и достигала 102,15 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подорожали на 0,93% – до $96,94 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 456,89 тенге, евро – 531,36 тенге, рубля – 5,32 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 сентября, можно здесь.