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Общество

Жара в Алматы и резкое похолодание в Астане: обновленный прогноз на 11-13 сентября

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:27 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали об ожидаемой погоде в Астане, Алматы и Шымкенте 11, 12 и 13 сентября, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 11 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +30...+32°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер временами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +21...+23°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.

Алматы

  • 11 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +32...+34°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +30...+32°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С.

Шымкент

  • 11 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +29...+31°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 16:27
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О погоде по всей стране на сегодня, 10 сентября, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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