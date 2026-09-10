Как мошенники навязывают казахстанцам чужие кредиты: разбор схем

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сегодня, 10 сентября 2026 года, предупредило казахстанцев об активности мошенников, которые с помощью социальной инженерии оформляют кредиты на чужое имя, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, всем известно, что злоумышленники пытаются получить доступ к телефону, банковскому приложению или другим финансовым сервисам. Для этого они используют разные схемы.

"Защитный", или "технический" кредит

Изначально мошенник может представиться сотрудником оператора связи и попросить назвать код из SMS. Затем звонят якобы сотрудники банка, полиции или госорганов и сообщают, что на имя гражданина пытаются оформить кредит или провести подозрительную операцию.

Чтобы "защитить" деньги или отменить заявку, человека убеждают самостоятельно оформить так называемый "защитный", "технический" или "зеркальный" кредит.

Для этого мошенники могут попросить пройти биометрию, подтвердить операцию в банковском приложении, включить демонстрацию экрана или использовать второе устройство.

После оформления займа гражданина убеждают перевести деньги на "безопасный", "резервный" или "специальный" счет. На самом деле средства поступают мошенникам, а выплачивать кредит приходится самому гражданину.

Схема с "льготным" кредитом

В этом случае мошенники обещают помочь получить кредит на выгодных условиях – например, по государственной программе или для бизнеса.

Для оформления займа они предлагают установить приложение, пройти биометрию или предоставить доступ к телефону и банковскому приложению.

Получив доступ к финансовым сервисам, злоумышленники оформляют онлайн-кредит и переводят деньги на подконтрольные им счета. Иногда человек узнает о займе только после получения уведомления о задолженности.

Что должно насторожить

Специалисты перечисляют пункты, которые могут говорить о возможном мошенничестве:

предложение оформить кредит для его последующей отмены или "защиты";

просьба срочно установить приложение;

требование включить демонстрацию экрана или видеосвязь;

просьба пройти биометрическую идентификацию по указанию постороннего человека;

давление, запугивание и требование действовать срочно;

обещание оформить кредит на особых или льготных условиях;

обещание гарантированного одобрения займа.

Важно: сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов не требуют оформлять кредит для его последующей отмены, устанавливать сторонние приложения или предоставлять удаленный доступ к телефону и банковскому приложению.

Также не стоит доверять посредникам, которые обещают гарантированно оформить льготный кредит. Решение о выдаче займа принимает непосредственно банк или МФО.

Как защитить себя

Не сообщайте никому коды из SMS и push-уведомлений.

Не выполняйте инструкции неизвестных людей по телефону или в мессенджерах.

Не устанавливайте приложения по их просьбе.

Не передавайте телефон посторонним.

Не включайте демонстрацию экрана и видеосвязь при работе с банковским приложением.

Не используйте второе устройство по указанию неизвестных лиц.

Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Регулярно проверяйте банковские уведомления и кредитную историю.

При необходимости воспользуйтесь сервисом "Стоп-кредит".

Если возникли сомнения, самостоятельно позвоните в банк или МФО по официальному номеру.

Если кредит уже оформили

Если на ваше имя мошенники оформили кредит, Агентство рекомендует ознакомиться с памяткой "Что делать, если на ваше имя оформлен мошеннический кредит?" на официальном сайте ведомства.

Агентство также призывает граждан быть осторожными и не предоставлять посторонним доступ к телефону, банковским приложениям и персональным данным.

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