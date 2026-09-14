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Финансы

Нефть снова рванула вверх: казахстанский баррель уже дороже Brent

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нефтяной рынок снова оказался заложником географии: несколько морских маршрутов, через которые проходит значительная часть мировых поставок, снова под угрозой закрытия, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 14 сентября, фьючерсная цена барреля нефти Brent поднялась выше 108 долларов за баррель, прибавив за сутки свыше 3%. Это уже совсем близко к мартовским значениям, когда начались военные действия в Персидском заливе.

От весеннего шока к затяжному дефициту

Нынешний скачок начался с того, что Саудовская Аравия временно остановила нефтепровод East-West после атаки беспилотника – по нему в последние месяцы шло около 4-5 млн баррелей нефти в сутки, то есть до 4-5% мирового предложения, – сообщает Reuters.

Одновременно хуситы (военно-политическая группировка, которая контролирует столицу Йемена Сану и значительную часть северных территорий страны. – Прим. ред) усилили давление на судоходство в районе Баб-эль-Мандеба, а в Ормузском проливе было атаковано грузовое судно.

На этом фоне была отложена встреча стран Персидского залива с Ираном, от которой ждали договоренностей о безопасном проходе судов. В результате рынок получил сразу несколько новых сигналов о том, что перебои с поставками могут оказаться не временными.

Это хорошо видно по ситуации вокруг Ормузского пролива. В выходные через него прошло лишь несколько товарных судов: четыре вышли из Персидского залива и десять вошли в него. Средний показатель за предыдущие десять дней составлял 14 судов в сутки. До начала войны через пролив проходило около 125 крупных коммерческих судов в день. На этот маршрут приходилось около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного газа.

нефть цена, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:22

Фото: Zakon.kz

Рынок уже потратил значительную часть запасов

Пока логистические проблемы продолжаются, их последствия приходится компенсировать запасами. Но этот ресурс тоже сокращается.

По оценке Международного энергетического агентства (IEA), мировые наблюдаемые запасы нефти в августе уменьшились еще на 95 млн баррелей. С февраля накопленное сокращение достигло 507 млн баррелей, или в среднем 2,8 млн баррелей в сутки. Объем нефти, находящейся на воде, за месяц сократился еще на 65 млн баррелей.

При этом мировая добыча в августе снизилась до 100,1 млн баррелей в сутки. Более 10 млн баррелей суточной добычи в странах Персидского залива оставались остановленными из-за проблем с безопасностью. По итогам года IEA ожидает сокращения мирового предложения на 5,7 млн баррелей в сутки.

Получается своеобразный нефтяной счетчик: пока поставки не возвращаются к норме, рынок расходует накопленные ранее объемы.

Дорогой наш дизель

При этом сильнее всего напряжение проявляется уже не на рынке самой нефти, а на рынке нефтепродуктов.

IEA отмечает, что перебои с поставками нефтепродуктов и сырья для нефтехимии, а также высокие цены на топливо продолжают сокращать потребление. В августе загрузка мировых НПЗ составила 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. В Атлантическом бассейне маржа нефтепереработки достигла рекордных значений, прежде всего из-за резкого роста стоимости дизельного топлива.

Так, по оценкам экономиста Эльдара Шамсутдинова, дизельное топливо в США впервые в истории превысило 6 долларов за галлон – примерно 710 тенге за литр. IEA уже снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году до падения на 2,5 млн баррелей в сутки. Агентство связывает это в том числе с потерями поставок средних дистиллятов и сырья для нефтехимии.

Казахстанская нефть получила собственную премию

Для Казахстана нынешняя ситуация выглядит несколько иначе. Высокая стоимость нефти поддерживает экспортную выручку, а сама казахстанская нефть сейчас торгуется с заметной премией к Brent.

По данным Cbonds (крупнейшая информационная база финансовых данных), 11 сентября цена CPC Blend (основной экспортный сорт нефти Казахстана, который поставляется на мировой рынок через трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. – Прим. ред.) составляла 112,11 доллара за баррель. Для сравнения: котировка Brent на той же площадке составляла 104,61 доллара.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев объясняет это особенностями самого сорта.

"CPC Blend очень легкая нефть, а чем легче сырье, тем больше из него выходит светлых фракций нафты, бензина, сырья для нефтехимии. Дефицит в мире именно в легкой нефти. Плюс наша нефть идет в Европу, которая тоже больше всего пострадала от нехватки ресурса".Андрей Чеботарев

Высокая нефть одновременно создает более благоприятные условия для казахстанской валюты. Чем дороже экспортное сырье, тем выше потенциальная валютная выручка нефтяного сектора.

"Для тенге комбинация получилась благоприятной: дорогая нефть, относительно слабый мировой доллар и высокое предложение валюты внутри страны".Эльдар Шамсутдинов

В конце добавим, что IEA ожидает восстановление мировой добычи только в 2027 году. Именно поэтому нынешние 107-110 долларов за баррель нельзя автоматически воспринимать как стабильную долгосрочную отметку. Сегодня рынок платит за перебои с поставками и за дорогую логистику. Если эти ограничения исчезнут, часть нынешней премии за риск может уйти так же быстро, как появилась. Но произойдет это не скоро.

Ранее мы рассказали, как дорогая нефть может поддержать бюджет Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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