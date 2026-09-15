Доллар упал ниже 450 тенге: надолго ли хватит силы тенге

С начала года доллар потерял к тенге более 60 тенге, или почти 14%. Сегодня курс доллара составляет 447,8 тенге, и, судя по всему, движение продолжается. До каких пор может укрепляться национальная валюта Казахстана, выяснял Zakon.kz.

Танго для двоих: динамика USD/KZT в 2026 году

За неполные девять месяцев динамика курса прошла несколько разных этапов с резкими сменами ритма, как в классическом танго. В январе – апреле доллар последовательно дешевел: примерно с пиковых 515 тенге в середине января до 463 тенге. На курс влияли высокая доходность тенговых активов, продажи валюты Нацфондом, обязательные продажи валютной выручки квазигоссектора и начавшийся приток средств нерезидентов в казахстанские государственные облигации.

В мае ситуация резко изменилась. Доллар за месяц подорожал на 5,1%, до 486,51 тенге. Прежний баланс спроса и предложения нарушился: после сильного первого квартала предложение валюты сократилось, одновременно вырос спрос со стороны импортеров, начались дивидендные выплаты, а потоки нерезидентов развернулись. Дополнительный спрос на валюту создавали операции ЕНПФ. Всего за месяц рынок вернулся к уровням начала года.

С июня тенге вновь "пошел в гору". Несмотря на снижение продаж валюты Нацфондом, тенге прибавил около 1,3%, а в августе еще 2,6%, до 461,57 тенге за доллар. На курс влияли высокая доходность тенговых инструментов, еще больший приток средств нерезидентов и обязательные продажи валютной выручки.

К середине сентября доллар опустился ниже 450 тенге. Почему же рынок оказался на этих уровнях и насколько устойчивым может быть такое укрепление?

Нефть помогает, но с задержкой

Один из факторов – дорогая нефть. Мировые цены на Brent в течение года поднимались до очень высоких уровней на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас котировки остаются значительно выше уровней начала года (Подробнее в нашем материале "Нефть снова рванула вверх: казахстанский баррель уже дороже Brent").

Для Казахстана рост нефтяных цен (а сегодня стоимость барреля казахстанской нефти CPC Blend достигает 112 долларов) означает увеличение будущей валютной выручки, однако этот эффект не появляется в курсе мгновенно. В исследовании Нацбанка "The Impact of Oil Prices on Kazakhstan's Business Cycles" отмечено, что влияние цен на энергоносители на платежный баланс проявляется с лагом в один-два месяца.

То есть сегодня мы видим эффект резкого скачка нефтяных цен в начале лета 2026 года.

По мнению многих аналитиков, в причинах "сильного тенге" заметен и рост ВВП, промышленного производства и строительства. Но объяснить нынешний курс доллара ниже 450 тенге только экономическим ростом нельзя.

Почему иностранцы покупают тенге

По словам финансиста Андрея Чеботарева, одно из главных изменениий на валютном рынке произошло из-за высокой доходности тенговых активов.

"Иностранные инвесторы, которые могут, например, получить капитал в Китае под 2% (там такая ставка по кредитам), меняют юани на доллары, доллары на тенге и размещаются в наших государственных ценных бумагах, которые дают им до 15 и более процентов, потому что наша базовая ставка достаточно высока". Андрей Чеботарев

Иностранный инвестор продает валюту, покупает тенге и приобретает казахстанские бумаги – и пока такой спрос сохраняется, предложение валюты на бирже остается высоким, ведь, по данным Центрального депозитария, на которые ссылается финансист, доля нерезидентов в казахстанских ценных бумагах составляет около 25%.

Чеботарев не считает поведение иностранных инвесторов какой-то аномалией. Казахстанская экономика открыта для движения капитала, поэтому инвесторы вправе использовать разницу в доходности. Вопрос в другом – насколько долго такой механизм способен поддерживать тенге.

"Понятие "временно" может навести на неверные мысли, поскольку в экономике это самое "временно" может быть до 2-3 лет". Андрей Чеботарев

Что произойдет, когда ставки пойдут вниз

Если инфляция продолжит замедляться, Нацбанк сможет снижать базовую ставку. Вместе с ней будет уменьшаться и привлекательность государственных облигаций для иностранных инвесторов.

"Если все будет в порядке с миром и тенге ничего не будет угрожать, мы к 2028 году должны будем опуститься по инфляции к 5%, а базовая ставка, соответственно, станет однозначной – около 10% и менее". Андрей Чеботарев

В таком случае часть нерезидентов может начать выходить из казахстанских бумаг. А вместе с ними исчезнет и часть нынешнего спроса на тенге.

Почему 450 тенге – не предел в обе стороны

По оценке Чеботарева, равновесный курс при отсутствии нынешнего притока иностранного капитала был бы заметно выше.

"Если вдруг из-за снижения ставки уйдут инвесторы, стоимость доллара опустится. Это, конечно, уже не будет 540 тенге за доллар, но, наверное, где-то около 500-510 тенге равновесно". Андрей Чеботарев

При этом дорогая нефть способна сдвигать этот уровень ниже. Возвращение курса к 500-510 тенге не является неизбежным сценарием на ближайшее время, – подчеркивает финансист.

Для владельцев долларов, купленных значительно дороже нынешнего курса, попытка угадать точную дату разворота может оказаться дороже самой ошибки.

Что делать обладателям долларовых запасов

Андрей Чеботарев считает, что все, кто купил доллары раньше – по 500, 520, 530 тенге, – стали долгосрочными инвесторами.

"Нет никакого смысла продавать валюту. Учитывая структуру экономики, тенге обязательно рано или поздно вернется к своим равновесным уровням, но когда это будет – вопрос". Андрей Чеботарев

В качестве примера он приводит март 2022 года, когда на панике многие казахстанцы покупали доллары по 550, 560 и даже 580 тенге в расчете на дальнейший рост. Однако курс 580 тенге в тот момент больше не увидел. Следующее существенное обновление максимумов произошло лишь через два года и девять месяцев.

"Я не советую ставить против родной валюты без специальных знаний, если вы не трейдер, не получали специального образования". Андрей Чеботарев

Так что пока у тенге есть сразу несколько источников поддержки – высокая доходность местных активов, спрос нерезидентов, валютные продажи и дорогая нефть, беспокоиться и гадать о дальнейшем смысла просто нет, – подводит итог финансист.

Ранее мы рассказали о том, сколько денег откладывают казахстанцы и где хранят свои накопления.