Курс доллара продолжил снижение на торгах 16 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 444,88 тенге, снизившись еще на 2,8 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,29 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,41 тенге (-0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,4-446,4 тенге, евро – по 515,7-518 тенге, рубли – по 5,02-5,15.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 16 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,83%, до 107,85 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 1,45%, до 104,30 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 447,88 тенге, евро – 516,58 тенге, рубля – 5,29 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 сентября, можно здесь.