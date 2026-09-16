Курс доллара продолжил снижение на торгах 16 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 444,88 тенге, снизившись еще на 2,8 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,29 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,41 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,4-446,4 тенге, евро – по 515,7-518 тенге, рубли – по 5,02-5,15.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 16 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,83%, до 107,85 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 1,45%, до 104,30 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,88 тенге, евро – 516,58 тенге, рубля – 5,29 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 сентября, можно здесь.