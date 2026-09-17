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Финансы

Начало 2027 года остается сложным: Дания Еспаева о проекте трехлетнего бюджета Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-спикер Курултая Дания Еспаева 17 сентября 2026 года прокомментировала проект трехлетнего бюджета страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Дания Еспаева отметила, что 2027-2029 годы были заявлены как период перехода к более жесткой бюджетной политике за счет сокращения дефицита и постепенного снижения зависимости от нефтяных доходов.

"Однако начало 2027 года все еще остается сложным. Бюджет 2027 года сформирован практически без запаса прочности: расходы 30,2 трлн тенге – 100% предельного уровня; дефицит 2,3% ВВП – максимально допустимый ориентир", – заявила она.

Она привела данные аналитического отчета по 2027 году, где указано, что при реализации неблагоприятных сценариев дефицит может увеличиться с 4,6 трлн до 5,6-6,5 трлн тенге.

"Возникает закономерный вопрос, как тогда правительство намерено удерживать параметры бюджета в установленных переделах? Собственные доходы растут недостаточно быстро: 19,9 трлн тенге, или всего 10% ВВП; значительная часть роста 2027 года – восстановление провала доходов 2026 года. Долговая нагрузка начинает вытеснять политику развития: погашение и обслуживание долга – 40,6% собственных доходов", – сетует Еспаева.

25 августа 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин поделился прогнозом по накоплениям средств в Национальном фонде.

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Фото Оксана Даирова
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