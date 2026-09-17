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Финансы

Меняю такси на автобус: казахстанцы пересаживаются на общественный транспорт

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:34 Фото: Zakon.kz
В Казахстане формируется новая картина пассажирских перевозок. На нее влияют стоимость поездок, развитие городского транспорта и различия между регионами. Статистика за восемь месяцев 2026 года показывает несколько неожиданных тенденций, сообщает Zakon.kz.

Такси сдают, автобусы набирают

За январь – август 2026 года гражданами было совершено 1,11 млрд автобусных поездок. Это на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Пассажирооборот вырос еще заметнее – на 8,4%.

У такси картина обратная. За восемь месяцев зарегистрировано 93,5 млн поездок против 102,2 млн годом ранее. Снижение составило 8,6%.

Другими словами, на автобусы приходится подавляющая часть пассажирских поездок – 86,4%, и их объем продолжает расти. Такси, напротив, теряет часть прежнего пассажиропотока.

Это необычная динамика, потому что еще год назад рынок такси был безусловным лидером по динамике роста. За год разрыв между общественным транспортом и такси заметно вырос: за восемь месяцев 2026 года автобусы, трамваи и троллейбусы перевезли в 12,7 раза больше пассажиров, тогда как годом ранее – примерно в 10 раз больше.

Август – автобусная пора

Последний месяц лета эту картину не перевернул. В августе автобусами воспользовались 151,6 млн пассажиров – на 3,2% больше, чем в июле. Доходы от автобусных перевозок выросли с 30,2 млрд до 32 млрд тенге, или на 5,8%.

Прибавили и другие виды городского транспорта. Число поездок на трамваях увеличилось на 2,2%, на троллейбусах – на 1%. Выручка трамвайных перевозчиков при этом подскочила сразу на 50,4%, до 207,1 млн тенге. У троллейбусов рост составил 1,7%.

У такси пассажиров в августе тоже стало больше: 4,67 млн против июльских 4,46 млн, рост на 4,6%. Но выручка за месяц сократилась на 6,2%, до 5,18 млрд тенге.

Получается любопытная картина: поездок на такси стало больше, а денег от них перевозчики получили меньше. У автобусов выросли и пассажиропоток, и доходы.

Автобус едет дальше

Рост автобусных перевозок выражается не только в количестве пассажиров. Пассажирооборот за восемь месяцев увеличился на 8,4%. То есть люди в совокупности стали преодолевать автобусами большее расстояние, чем раньше, и рост числа поездок сопровождается более интенсивным использованием маршрутов.

Одновременно доходы автобусных перевозчиков за восемь месяцев достигли 224 млрд тенге против 192,2 млрд годом ранее. Прирост составил около 16,5%.

У такси за тот же период пассажиропоток сократился на 8,6%. Доходы, по данным БНС АСПиР РК, составили 106,2 млрд тенге против 108,8 млрд годом ранее.

Большие города тянут всю статистику

Сильнее всего пассажирооборот общественного транспорта с начала года вырос в Алматы – на 22,6%, и в Шымкенте – на 21%. В Алматинской области прибавка составила 16,7%, в Акмолинской – 16,2%, в области Жетысу – 12,4%.

Есть и более резкие изменения. В Костанайской области пассажирооборот увеличился на 67,9%. В Западно-Казахстанской области рост составил 11,9%, в Карагандинской – 11,7%, в Северо-Казахстанской – 9,1%.

Но рост распределился по стране неравномерно. В Атырауской области перевозка пассажиров сократилась на 34,4%, в области Улытау – на 14,7%, в ВКО – на 14%. В Туркестанской области снижение составило 5,2%, в Кызылординской – 5,4%, в Мангистауской – 3,5%.

Астана тоже оказалась среди регионов со снижением, хотя оно оказалось небольшим – 1,2%.

Пассажиров прибавилось, а грузы не спешат

Общая статистика транспорта выглядит спокойнее, чем пассажирская. За январь – август объем перевозки грузов составил 625,7 млн тонн, увеличившись всего на 0,6%. Грузооборот вырос на 0,8%, до 342,6 млрд тонно-километров.

Пассажирские перевозки росли заметно быстрее. Их объем по Казахстану достиг 1,285 млрд пассажиров, что на 3,8% больше прошлогоднего показателя. Пассажирооборот увеличился на 7%, до 64 млрд пассажиро-километров.

Ранее мы рассказали, из чего складывается стоимость проезда в автобусах Алматы.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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