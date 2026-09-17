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Финансы

На что планируют направить 1,7 млрд тенге, выделенные для Қазақстан Халық Кеңесі

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 15:20 Фото: quryltai.kz
Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы 17 сентября 2026 года на брифинге в Курултае объяснил, на что планируют направить 1,7 млрд тенге для Қазақстан Халық Кеңесі и почему точные зарплаты его представителей не раскрывают, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, на что будут направлены 1,7 млрд тенге, которые планируется выделить на деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.

"Эту сумму неправильно делить на количество людей, которые там будут, так как предусмотрены расходы не только на заработную плату, но и на поездки в регионы, встречи с населением, проведение сессий, командировочные расходы, общественные слушания. Это средства на организацию всей работы Қазақстан Халық Кеңесі", – сказал Абзал Бейсенбекулы.

Он также озвучил, что с этой суммы предусмотрена выплата заработной платы согласно единой системе оплаты труда.

На уточняющий вопрос журналистов, сколько в итоге будут получать представители Қазақстан Халық Кеңесі, он подчеркнул, что не может раскрывать эти данные.

"Еще раз скажу: оплата производится в соответствии с системой оплаты труда работников, содержащихся за счет бюджетных средств. Эта система относится к информации для служебного пользования, поэтому я не могу раскрывать детальные сведения о том, кто и сколько будет получать", – дополнил он.

10 сентября 2026 года стало известно, какие расходы заложены в бюджет Курултая на 2027 год.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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