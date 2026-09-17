Тенге продолжил укрепление на торгах 17 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 444,58 тенге, снизившись еще на 0,25 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,25 тенге (-0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,27 тенге (-0,14).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-446,4 тенге, евро – по 509,7-515 тенге, рубли – по 5-5,12.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 17 сентября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 1,08 доллара, составила 104,75 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light, снизившись на 1,07 доллара, составила 101,36 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 444,88 тенге, евро – 513,26 тенге, рубля – 5,28 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 сентября, можно здесь.