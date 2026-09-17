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Финансы

Тенге продолжил укрепление на торгах 17 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 444,58 тенге, снизившись еще на 0,25 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,25 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,27 тенге (-0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-446,4 тенге, евро – по 509,7-515 тенге, рубли – по 5-5,12.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 17 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 1,08 доллара, составила 104,75 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light, снизившись на 1,07 доллара, составила 101,36 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 444,88 тенге, евро – 513,26 тенге, рубля – 5,28 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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