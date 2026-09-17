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Финансы

На что потратят 5 трлн дополнительных изъятий из Нацфонда

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в Курултае 17 сентября 2026 года сообщил, что за счет средств из Нацфонда планируется реализовать 347 проектов в регионах, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекулы отметил, что все бюджетные инвестиционные проекты были отобраны с учетом приоритетности.

"В ближайшие три года за счет средств Национального фонда предусмотрено 5 трлн тенге на реализацию 347 стратегических проектов. Из них 4,4 трлн тенге будут направлены по четырем основным направлениям – транспорт и логистика, социальная сфера, энергетика и водные ресурсы. Это необходимые для страны проекты: перинатальные центры и региональные больницы, тепловые и газовые сети, автомобильные дороги и водная инфраструктура", – добавил он.

По его словам, реализация всех этих проектов дает прямой социально-экономический результат. В частности, планируется создание около 31 тыс. рабочих мест. Из них 25 тыс. – постоянные рабочие места.

"Кроме того, ожидается поступление в бюджет около 3,7 трлн тенге в виде налогов. Но самое главное – результат для населения. Реализация проектов позволит обеспечить необходимыми объектами и услугами около 13 млн человек. Как отметил глава государства, эти средства не будут расходоваться бесцельно – они будут направлены на реализацию проектов, имеющих стратегическое значение для страны. Это инвестиции в будущие поколения. Задача государства – формировать современную и качественную инфраструктуру, необходимую для будущего подрастающего поколения", – резюмировал вице-министр финансов.

Ранее Абзал Бейсенбекулы рассказал, как правительство будет сокращать дефицит бюджета.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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