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Финансы

Изъятия из Нацфонда: удастся ли накопить 100 млрд долларов к 2030 году

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 18:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, могут ли дополнительные трансферты из Нацфонда подорвать его накопительную функцию, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что задача по накоплению 100 млрд долларов к 2030 году сохраняется и ее никто не снимал.

"Поступления в Нацфонд растут, несмотря на то что мы берем на трехлетку дополнительный целевой трансферт в размере 5 трлн тенге. В целом до 75 млрд долларов рост идет. Если бы мы эти средства не изымали, у нас динамика была бы другая. Порядка 87 млрд долларов мы могли собрать", – считает он.

Он перечислил и позитивные результаты от изъятий.

"Нацфонд – это фонд будущих поколений, и будущим поколениям можно оставлять деньги, то есть сберегательная функция фонда сохраняется. Каждый год объем растет, то есть поменяли структуру активов Нацфонда – стала более такая агрессивная политика по доходности, соответственно, если допустим 1,5 трлн долларов в виде налогов поступает, то где-то 1,4 трлн долларов почти, то есть догоняет эта доходность, за счет того, что правильно эти активы используются. Таким образом дополнительные средства в Нацфонд привлекаются. Но с этих средств (которые изымаются. – Прим. ред.) можно будущим поколениям оставить объекты в сфере здравоохранения, культуры и спорта. Это то, что непосредственно влияет на человеческий капитал", – добавил вице-министр.

Ранее вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы рассказал, на что потратят 5 трлн дополнительных изъятий из Нацфонда.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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