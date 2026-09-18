#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
444.58
510.29
5.27
Финансы

Как заработать на кешбэках и банковских акциях – крупные банки Казахстана изменили политику лояльности

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 11:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Кешбэк в Казахстане все чаще зависит не только от суммы покупок. Банки привязывают бонусы к остаткам на счетах, обороту, категориям товаров и способу оплаты. Что изменилось в программах лояльности и сколько можно получить на обычных расходах, выяснил Zakon.kz.

Заработать максимум стало сложнее

Бонусные программы сейчас предлагают 12 из 23 банков Казахстана. Кешбэк на все покупки в любой торговой сети дают 9 банков. Однако размер вознаграждения все чаще зависит от дополнительных условий.

В 2026 году большинство банков пересмотрели программы лояльности. Где-то повышенная ставка теперь зависит от суммы, которую клиент держит на счете, где-то от оборота предыдущего месяца. В других случаях максимальный кешбэк доступен только при определенном способе оплаты или в выбранных категориях.

То есть заявленные в рекламе 5%, 7% или 10% кешбэка еще не означают, что точно такой процент будет начисляться на все расходы клиента.

5% на все покупки – редкое исключение

Показательный пример произошел с программой для владельцев одной из дебетовых карт популярного банка.

Еще в июне клиент, который держал на счетах более 5 млн тенге, мог получать 5% бонусов за все покупки, а также повышенный кешбэк по отдельным категориям.

Сегодня схема изменилась – клиенту предлагают выбрать три категории повышенного возврата. При этом одна из них может распространяться на все покупки, но уже со ставкой 1%.

Получать 5% на все покупки по-прежнему возможно, но это условие действует только для владельцев премиальной карты. Кроме того, необходимо сохранять неснижаемый остаток не менее 500 тысяч тенге на карточных или текущих счетах минимум 21 календарный день.

Для этой программы также требуется наличие инвестиционных продуктов на сумму от 45 млн тенге или эквивалент в иностранной валюте.

Премию привязывают к деньгам на счете

Еще одна модель, появившаяся в этом году, связывает размер возврата за покупку с остатком на карте. Максимальная ставка достигает 7% при остатке от 1 млн тенге.

Тип карты при этом продолжает иметь значение, но уже для месячного лимита. В зависимости от карты он составляет от 15 тысяч (обычная карта) до 100 тысяч тенге (премиум).

Дополнительно можно получить еще 1% при наличии депозита от 1 млн тенге.

С июня этого года действует еще одна схема, при которой размер бонуса рассчитывается с учетом безналичного оборота предыдущего месяца.

Например, клиент активно пользовался картой в августе. Этот оборот становится одним из условий для расчета кешбэка в сентябре. Если расходы в августе были ниже, это может отразиться на размере премии в следующем месяце.

При этом для получения бонусов необходимо оплачивать покупки смартфоном или через интернет.

10% на коммуналку и в праздник

С сентября один из банков начал начислять премиальным зарплатным клиентам 10% за оплату коммунальных услуг, интернета и телевидения, детского сада и общественного транспорта при оплате через приложение банка. Правда, по акции установлен отдельный месячный лимит в 10 тысяч тенге.

Еще интересное предложение: в одной из программ появилась возможность получать двойной кешбэк в праздничные дни. То есть максимальный бонус зависит не от категории покупки, а от даты.

Сколько можно вернуть с обычных расходов

По данным статистики, средние расходы домашнего хозяйства в Казахстане составили 1 029 900 тенге за квартал. Из них 933 584 тенге приходилось на потребительские расходы: продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги.

В среднем это около 311 200 тенге потребительских расходов в месяц. Если всю эту сумму условно провести по программе с кешбэком 1%, получится около 3 100 тенге в месяц.

  • При ставке 3% теоретическая сумма составит около 9 300 тенге.
  • При 5% – около 15 600 тенге.
  • При 10% – около 31 100 тенге.

Но последние два расчета показывают именно математический потенциал. В реальной программе сумма кешбэка, как правило, ограничена 20 или тысячами.

Как же работать с кешбэками?

Сравнивать программы только по максимальной ставке бессмысленно.

Клиенту с ежемесячными расходами около 300 тысяч тенге важнее знать, какая часть этой суммы действительно попадет под повышенный кешбэк. Если 5% распространяются только на отдельные категории, а остальные покупки дают 1%, итоговый возврат будет существенно ниже рекламного максимума.

То же относится к программам, где ради повышенного бонуса необходимо постоянно держать крупную сумму на счете – быть может, тот же условный миллион остатка лучше положить на депозит и пренебречь кешбэком?

То же самое касается вопроса "Выгодно ли иметь несколько карт с кешбэком?". Да, разные программы ориентированы на разные расходы. Одна может давать повышенный возврат на продукты, другая – на коммунальные платежи, третья – при определенном способе оплаты или в конкретных категориях. Поэтому несколько карт позволяют распределять расходы между программами, используя там, где это возможно, повышенную ставку.

Но и здесь важен расчет. Если для получения бонуса требуется держать крупный остаток, платить за обслуживание карты или поддерживать определенный оборот, дополнительные условия могут съесть часть выгоды.

Ранее мы рассказали, сколько можно заработать на депозитах в сентябре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
Читайте также
Астана, банк
13:58, 17 июля 2026
Сохранятся ли кешбэки разных банков при оплате через единый QR
Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование
13:21, 27 августа 2026
Какой кредит нужно взять в Казахстане, чтобы банк его быстрее одобрил
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:33, Сегодня
Как заработать на кешбэках и банковских акциях – крупные банки Казахстана изменили политику лояльности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед игрой в КХЛ
12:01, Сегодня
Лишь Шестаков: "Барыс" сообщил о состоянии лазарета команды перед матчем с "Металлургом"
Велоспорт
11:53, Сегодня
Азиатские игры: сколько спортсменов выступят за регионы Казахстана в Японии
Елена Рыбакина на US Open-2026
11:39, Сегодня
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг
В &quot;Каспии&quot; завершили внутренний анализ коррупционных рисков
11:34, Сегодня
"Каспий" завершил внутренний анализ коррупционных рисков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: