Как заработать на кешбэках и банковских акциях – крупные банки Казахстана изменили политику лояльности

Кешбэк в Казахстане все чаще зависит не только от суммы покупок. Банки привязывают бонусы к остаткам на счетах, обороту, категориям товаров и способу оплаты. Что изменилось в программах лояльности и сколько можно получить на обычных расходах, выяснил Zakon.kz.

Заработать максимум стало сложнее

Бонусные программы сейчас предлагают 12 из 23 банков Казахстана. Кешбэк на все покупки в любой торговой сети дают 9 банков. Однако размер вознаграждения все чаще зависит от дополнительных условий.

В 2026 году большинство банков пересмотрели программы лояльности. Где-то повышенная ставка теперь зависит от суммы, которую клиент держит на счете, где-то от оборота предыдущего месяца. В других случаях максимальный кешбэк доступен только при определенном способе оплаты или в выбранных категориях.

То есть заявленные в рекламе 5%, 7% или 10% кешбэка еще не означают, что точно такой процент будет начисляться на все расходы клиента.

5% на все покупки – редкое исключение

Показательный пример произошел с программой для владельцев одной из дебетовых карт популярного банка.

Еще в июне клиент, который держал на счетах более 5 млн тенге, мог получать 5% бонусов за все покупки, а также повышенный кешбэк по отдельным категориям.

Сегодня схема изменилась – клиенту предлагают выбрать три категории повышенного возврата. При этом одна из них может распространяться на все покупки, но уже со ставкой 1%.

Получать 5% на все покупки по-прежнему возможно, но это условие действует только для владельцев премиальной карты. Кроме того, необходимо сохранять неснижаемый остаток не менее 500 тысяч тенге на карточных или текущих счетах минимум 21 календарный день.

Для этой программы также требуется наличие инвестиционных продуктов на сумму от 45 млн тенге или эквивалент в иностранной валюте.

Премию привязывают к деньгам на счете

Еще одна модель, появившаяся в этом году, связывает размер возврата за покупку с остатком на карте. Максимальная ставка достигает 7% при остатке от 1 млн тенге.

Тип карты при этом продолжает иметь значение, но уже для месячного лимита. В зависимости от карты он составляет от 15 тысяч (обычная карта) до 100 тысяч тенге (премиум).

Дополнительно можно получить еще 1% при наличии депозита от 1 млн тенге.

С июня этого года действует еще одна схема, при которой размер бонуса рассчитывается с учетом безналичного оборота предыдущего месяца.

Например, клиент активно пользовался картой в августе. Этот оборот становится одним из условий для расчета кешбэка в сентябре. Если расходы в августе были ниже, это может отразиться на размере премии в следующем месяце.

При этом для получения бонусов необходимо оплачивать покупки смартфоном или через интернет.

10% на коммуналку и в праздник

С сентября один из банков начал начислять премиальным зарплатным клиентам 10% за оплату коммунальных услуг, интернета и телевидения, детского сада и общественного транспорта при оплате через приложение банка. Правда, по акции установлен отдельный месячный лимит в 10 тысяч тенге.

Еще интересное предложение: в одной из программ появилась возможность получать двойной кешбэк в праздничные дни. То есть максимальный бонус зависит не от категории покупки, а от даты.

Сколько можно вернуть с обычных расходов

По данным статистики, средние расходы домашнего хозяйства в Казахстане составили 1 029 900 тенге за квартал. Из них 933 584 тенге приходилось на потребительские расходы: продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги.

В среднем это около 311 200 тенге потребительских расходов в месяц. Если всю эту сумму условно провести по программе с кешбэком 1%, получится около 3 100 тенге в месяц.

При ставке 3% теоретическая сумма составит около 9 300 тенге.

При 5% – около 15 600 тенге.

При 10% – около 31 100 тенге.

Но последние два расчета показывают именно математический потенциал. В реальной программе сумма кешбэка, как правило, ограничена 20 или тысячами.

Как же работать с кешбэками?

Сравнивать программы только по максимальной ставке бессмысленно.

Клиенту с ежемесячными расходами около 300 тысяч тенге важнее знать, какая часть этой суммы действительно попадет под повышенный кешбэк. Если 5% распространяются только на отдельные категории, а остальные покупки дают 1%, итоговый возврат будет существенно ниже рекламного максимума.

То же относится к программам, где ради повышенного бонуса необходимо постоянно держать крупную сумму на счете – быть может, тот же условный миллион остатка лучше положить на депозит и пренебречь кешбэком?

То же самое касается вопроса "Выгодно ли иметь несколько карт с кешбэком?". Да, разные программы ориентированы на разные расходы. Одна может давать повышенный возврат на продукты, другая – на коммунальные платежи, третья – при определенном способе оплаты или в конкретных категориях. Поэтому несколько карт позволяют распределять расходы между программами, используя там, где это возможно, повышенную ставку.

Но и здесь важен расчет. Если для получения бонуса требуется держать крупный остаток, платить за обслуживание карты или поддерживать определенный оборот, дополнительные условия могут съесть часть выгоды.

Ранее мы рассказали, сколько можно заработать на депозитах в сентябре.