Успеть поймать 20%: анализ доходности депозитов в сентябре

Нацбанк в начале сентября снизил базовую ставку до 16,25% годовых. Вслед за этим банки второго уровня так же приступили к осторожной коррекции условий по тенговым вкладам. Zakon.kz сравнил предложения разных банков в середине сентября.

Ставка ушла вниз, но банки за ней не спешат

4 сентября 2026 года Нацбанк снизил базовую ставку до 16,25% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Решение принято на фоне продолжающегося замедления инфляции: в августе годовой рост цен составил 9,8%, а дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд.

Изменение базовой ставки постепенно отражается на депозитном рынке. За последние три месяца максимальная доходность тенговых вкладов упала, однако скорость падения зависит от конкретных условий каждого депозита.

По вкладам с возможностью снятия и пополнения максимальная номинальная ставка в июле и августе составляла 15,6%, а в сентябре снизилась до 15,4%.

По депозитам с правом пополнения, но без возможности снятия, максимальная ставка составляла 18,65% в июле. В августе она снизилась до 18,27% и на этом уровне осталась в сентябре.

Сильнее всего за три месяца изменилась максимальная ставка по депозитам без права пополнения и снятия. В июле она достигала 18,8%, а с августа и по сегодняшний день составляет 17,6%.

Таким образом, за три месяца максимальная доходность по наиболее жестким условиям снизилась на 1,2 процентного пункта, тогда как по вкладам с возможностью пополнения изменение оказалось значительно меньше.

В сентябре еще можно получить по максимуму

Несмотря на снижение максимальных ставок, отдельные предложения сегодня дают доходность, близкую к 20%.

Один из наиболее привлекательных вариантов среди рассмотренных – акционный депозит на три месяца. Его ГЭСВ составляет 20% в первый месяц и 19% во второй и третий. Номинальная ставка составляет 18,37% в первый месяц и 17,52% в последующие два месяца.

Минимальная сумма размещения составляет 5 000 тенге, максимальная – 10 млрд тенге. Депозит можно пополнять до установленного лимита, но частичное снятие не предусмотрено.

Еще один трехмесячный накопительный вклад предлагает ГЭСВ 19% при номинальной ставке 17,52%. Минимальная сумма составляет 100 000 тенге. Пополнять его можно в любое время и на любую сумму. Частичное снятие предусмотрено в день продления вклада.

Важно понимать, что банки предвидят возможное снижение базовой ставки и дальше. Поэтому по таким коротким депозитам, как правило, автоматической пролонгации нет: деньги переводятся на другой срочный депозит по действующим на тот момент условиям.

Чем больше срок, тем ниже прибыль

В сентябре заметна разница между ставками в зависимости от срока размещения.

По одному из депозитов максимальная ГЭСВ на три месяца достигает 19,5%. При размещении денег на шесть месяцев она составляет 17,85%, на 12 месяцев – 14,48%, а на 24 месяца – 8,23%. Минимальная сумма для открытия такого вклада составляет 15 000 тенге. Вознаграждение выплачивается ежемесячно с капитализацией. Пополнение разрешено, частичное снятие не предусмотрено.

Еще один вариант позволяет получить до 18,86% годовых на срок три месяца. При вложении на полгода ставка снижается до 16,65%, а на 12 месяцев – до 16,08%. Минимальная сумма здесь символическая – 1 тенге. Пополнение разрешено, частичное снятие запрещено, предусмотрена автоматическая пролонгация. Вознаграждение выплачивается ежемесячно.

При досрочном закрытии действуют отдельные условия: в первый месяц вознаграждение не начисляется, а после первого месяца может удерживаться штраф в размере 50% от начисленного вознаграждения.

Щедрость банков пойдет на убыль

Совсем скоро снижение доходности на депозитном рынке продолжится. С 20 сентября несколько топовых банков изменят ставки по новым и пролонгируемым депозитам физических лиц.

Например, по одному из вкладов на один месяц номинальная ставка составит 16,39%, а ГЭСВ – 18%. При размещении средств на шесть месяцев номинальная ставка будет 16,75%, ГЭСВ – 18,26%.

Поэтому предложения с доходностью около 20% особенно важны сегодня – еще можно "ухватить" хорошую доходность хотя бы на три месяца.

Отметим, что ставки при открытии депозита в отделении могут отличаться от онлайн-условий – как минимум три крупнейших банка предлагают такие условия. Кроме того, для новых клиентов и участников зарплатных проектов некоторые банки устанавливают повышенные ставки.

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