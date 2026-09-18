Сколько стоит дизельное топливо в странах мира и на каком месте Казахстан

Военные конфликты и перебои с поставками нефти и нефтепродуктов разогнали цены на дизель в разных странах до рекордных значений. Где-то топливо стало настоящим дефицитом, а рост за считанные месяцы достиг десятков процентов, сообщает Zakon.kz.

Сильнее всех страдает Европа

Старый свет оказался особенно уязвимым: перебои с поставками из стран Персидского залива наложились на сокращение российских объемов и проблемы с морской логистикой. В результате рост цен здесь сопровождается уже не только дорогим топливом, но и перебоями на АЗС.

Во Франции средняя цена дизельного топлива достигла 2,4 евро за литр (около 1 225 тенге). Расчет основан на данных 6 544 автозаправочных станций. Это новый исторический максимум, констатирует Le Parisien.

Одновременно во Франции дорожает бензин. Средняя цена АИ-95 достигла 2,243 евро, или около 1 144 тенге за литр, АИ-98 – 2,276 евро, или около 1 161 тенге. По данным BFM, около 10% французских АЗС испытывают нехватку как минимум одного вида топлива. При этом власти страны заявляют, что говорить о всеобщем дефиците пока оснований нет.

В Германии дизель 16 сентября также достиг исторического максимума – 2,453 евро за литр, или около 1 252 тенге. Еще до начала войны с Ираном, 28 февраля, средняя цена составляла около 1,754 евро, или 895 тенге. Таким образом, рост составил около 40%, сообщил казахстанский экономист Эльдар Шамсутдинов.

Похожая ситуация складывается и в других европейских странах. В Великобритании средняя цена дизеля поднялась примерно до 1,92 фунта за литр, что составляет около 1 450 тенге (данные The Sun). В Нидерландах 17 сентября средняя цена достигла 2,448 евро, или около 1 249 тенге за литр. В Дании, по данным GlobalPetrolPrices на 14 сентября, дизель стоил 3,14 доллара, или около 1 397 тенге.

В США дизель поставил рекорд

Американский рынок столкнулся с тем же дефицитом, но цена здесь измеряется иначе. Средняя стоимость дизеля в США впервые превысила 6 долларов за американский галлон (галлон составляет 3,785 литра. – Прим. ред.). Последняя оценка Reuters – 6,31 доллара за галлон, что соответствует примерно 1,67 доллара за литр, или 741 тенге.

Рост стоимости топлива затрагивает не только автолюбителей. Дизель широко используется в грузоперевозках, сельском хозяйстве и промышленности, поэтому его подорожание быстро отражается на стоимости перевозок и товаров.

Аналитики связывают нынешний скачок прежде всего с дефицитом мощностей по переработке нефти. На рынок одновременно влияют повреждения НПЗ на Ближнем Востоке, атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия и перебои с поставками топлива.

Где дизель стоит дороже всего

По данным GlobalPetrolPrices на 14 сентября 2026 года, средняя мировая цена дизельного топлива составляла 1,63 доллара за литр, или около 725 тенге по официальному курсу. При этом разброс между странами огромный.

В десятку стран и территорий с самым дорогим дизелем вошли:

Гонконг – 4,69 доллара за литр, около 2 087 тенге. Малави – 3,38 доллара, около 1 504 тенге. Дания – 3,14 доллара, около 1 397 тенге. Норвегия – 3,03 доллара, около 1 350 тенге. Лихтенштейн – 2,9 доллара, около 1 297 тенге. Швейцария – 2,84 доллара, около 1 263 тенге. Нидерланды – 2,82 доллара, около 1 256 тенге. Сингапур – 2,80 доллара, около 1 248 тенге. Финляндия – 2,77 доллара, около 1 234 тенге.

(Расчеты выполнены нами по курсу 444,58 тенге за доллар. Исходные значения GlobalPetrolPrices приведены в долларах за литр. – Прим. ред.).

Казахстан оказался в нижней части мирового рейтинга

Сегодня дизель в Казахстане стоит в среднем 345 тенге за литр. Это около 0,77 доллара, или 0,67 евро по данным сервиса. Средняя мировая цена в пересчете на тенге составляла 725 тенге.

Таким образом, казахстанская цена примерно в 2,1 раза ниже мировой средней. Мы находимся на 17-м месте среди стран с наиболее дешевым дизелем.

После РК в опубликованном GlobalPetrolPrices списке расположены только 16 стран и территорий – Эквадор, Боливия, Бангладеш и другие страны.

Ну а вот безусловные лидеры по дешевизне:

Венесуэла – около 2 тенге за литр. Иран – около 3 тенге. Ливия – около 11 тенге. Алжир – около 103 тенге. Туркменистан – около 127 тенге. Кувейт – около 166 тенге. Египет – около 176 тенге. Ангола – около 204 тенге. Саудовская Аравия – около 212 тенге. Катар – около 250 тенге.

Аналитики объясняют различия между странами не только зависимостью от поставок или наличия собственного сырья. Надо учитывать еще налоги, субсидии и государственное регулирование.

Ранее мы рассказали, сколько денег уйдет в Казахстане, чтобы содержать автомашину в течение года.