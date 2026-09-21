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Финансы

Астана обогнала Милан и Монако и поднялась на 57 место в мировом рейтинге финансовых центров

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Карта силы мировых финансовых центров стремительно меняется: азиатские и ближневосточные города усиливают позиции, а Казахстан занял прочное место среди заметных участников этого движения. На каком месте сегодня Астана и Алматы, разбирался Zakon.kz.

Global Financial Centres Index (GFCI) – международный рейтинг финансовых центров, который дважды в год уже 20 лет подряд выпускают британский аналитический центр Z/Yen Group совместно с китайским China Development Institute. В рейтинге оцениваются условия для ведения финансового бизнеса в разных городах и регионах мира – от деловой среды и инфраструктуры до развития финансового сектора, человеческого капитала и деловой репутации.

В 40-м выпуске GFCI исследовались 139 финансовых центров, из которых 117 вошли в основной рейтинг.

Астана поднялась на восемь позиций

Столица Казахстана заняла 57-е место в 40-м выпуске Global Financial Centres Index (GFCI), поднявшись за полгода с 65-й позиции. Ее рейтинг вырос с 684 до 702 баллов.

Астана сохранила первое место среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии.

Следом расположились Кипр и Варшава. При этом сразу девять из 14 центров региона улучшили свои позиции в рейтинге.

Рост Астаны оказался одним из наиболее заметных в регионе. В мировом рейтинге город прибавил восемь позиций и 18 баллов и обогнал Кувейт, Монако, Дубай.

Но еще важнее другой показатель.

"Астана вошла в число 15 финансовых центров, которые, по мнению участников исследования, могут стать самыми значимыми в ближайшие два-три года".GFCI 40

В этом опросе главный город Казахстана получил 45 упоминаний. Больше набрали Сингапур, Касабланка, Абу-Даби, Сеул, Эр-Рияд, Гонконг, Шанхай, Гонконг и Шэньчжэнь.

Астана рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:32

Фото: Zakon.kz

Алматы отстает от Астаны

Южная столица заняла 92-е место против 99-го в предыдущем выпуске GFCI. Рейтинг Алматы вырос с 650 до 653 баллов, то есть всего на три балла.

Как отмечают авторы доклада, значительная часть изменения позиции Алматы связана не только с собственной динамикой города, но и с перемещением других финансовых центров.

В рейтинге Алматы находится рядом с Лихтенштейном, Кейптауном и Тель-Авивом.

Астана опережает Алматы и в финтехе – здесь столица заняла 51-е место с результатом 665 баллов. В предыдущем выпуске она была 55-й с 673 баллами. Алматы расположился на 70-м месте с 646 баллами против 651 балла годом ранее. За полгода он поднялся на одну позицию, одновременно потеряв пять баллов.

Интересно, что в рейтинге FinTech Стамбул и Таллинн поднялись сразу на 27 позиций, Атланта – на 25, Кипр – на 24, а Осло – на 20.

финансовый рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:32

Фото: Zakon.kz

Азия и Ближний Восток выходят в лидеры

В верхней части мирового рейтинга изменения происходят прежде всего за счет азиатских центров.

Первым остается Нью-Йорк с 761 баллом. Второе место занимает Лондон с 757 баллами, третье Гонконг с 756, четвертое Сингапур с 755.

Шанхай поднялся с шестого на пятое место. Токио совершил более заметный рывок, поднявшись с десятого на шестое. Сеул переместился с восьмого на седьмое, Шэньчжэнь с девятого на восьмое.

Дубай опустился с седьмого на девятое место, а Цюрих поднялся с 11-го на десятое, вытеснив из первой десятки Сан-Франциско.

В результате шесть финансовых центров Азии и Тихоокеанского региона находятся в первой десятке.

финансовый рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:32

Фото: Zakon.kz

Что специалисты считают важным для финансовых центров

Авторы GFCI спросили участников исследования, на каких направлениях финансовым центрам следует сосредоточиться в ближайшие пять лет.

Чаще всего назывались четыре направления:

  • Инвестиции в цифровую инфраструктуру, включая облачные технологии, передачу данных и устойчивость к киберугрозам.
  • Привлечение FinTech-компаний и бизнеса цифровых активов.
  • Усиление механизмов противодействия отмыванию денег и финансовым преступлениям.
  • Углубление рынков капитала.

При оценке конкурентной среды для FinTech участники исследования также выделили наличие экосистемы или кластера, стимулирующего инновации и доступ к финансированию, квалифицированных специалистов, регуляторную среду и ИКТ-инфраструктуру (сети связи, дата-центры, цифровые системы).

Ранее мы рассказали, что финансовый сектор стал одним из главных направлений экономики Казахстана, и сегодня уже идет речь об экспорте цифровых финансовых услуг за пределы страны.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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