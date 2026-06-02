Прямые авиарейсы свяжут Алматы и один из ведущих мировых финансовых центров
Об этом 2 июня 2026 года объявили в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК:
"Сегодня в ходе встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с главой Администрации Специального административного района Гонконг КНР Джоном Ли были озвучены планы по открытию прямого авиасообщения по маршруту Гонконг – Алматы – Гонконг. С первого квартала 2027 года выполнение прямых рейсов планирует начать авиакомпания Cathay Pacific. Во встрече также приняла участие директор по работе с клиентами и коммерческим вопросам Cathay Pacific Лавиния Лау".
Согласно планам авиаперевозчика, полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330-300.
"Новый маршрут станет единственным прямым авиасообщением между Гонконгом и Казахстаном".Пресс-служба МТ РК
Открытие рейсов, как считают в ведомстве, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических, инвестиционных и туристических связей между Казахстаном, Гонконгом и Азиатско-Тихоокеанским регионом, а также расширению международной маршрутной сети Казахстана.
Cathay Pacific – флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки в более чем 200 пунктов назначения по всему миру.
