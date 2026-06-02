#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
События

Прямые авиарейсы свяжут Алматы и один из ведущих мировых финансовых центров

Гонконг, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:23 Фото: pixabay
Со следующего года планируется запуск прямого авиасообщения между Алматы и одним из ведущих мировых финансовых центров – Гонконгом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня 2026 года объявили в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК:

"Сегодня в ходе встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с главой Администрации Специального административного района Гонконг КНР Джоном Ли были озвучены планы по открытию прямого авиасообщения по маршруту Гонконг – Алматы – Гонконг. С первого квартала 2027 года выполнение прямых рейсов планирует начать авиакомпания Cathay Pacific. Во встрече также приняла участие директор по работе с клиентами и коммерческим вопросам Cathay Pacific Лавиния Лау".

Согласно планам авиаперевозчика, полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330-300.

"Новый маршрут станет единственным прямым авиасообщением между Гонконгом и Казахстаном".Пресс-служба МТ РК

Открытие рейсов, как считают в ведомстве, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических, инвестиционных и туристических связей между Казахстаном, Гонконгом и Азиатско-Тихоокеанским регионом, а также расширению международной маршрутной сети Казахстана.

Cathay Pacific – флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки в более чем 200 пунктов назначения по всему миру.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:23
Новые прямые рейсы появятся из Казахстана в Европу и Турцию

Ранее сообщалось, что из Алматы открыли прямой путь в одну из самых популярных столиц Европы. В какую именно, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
самолет
16:15, 16 июня 2024
Между Астаной и Сеулом запустили прямой авиарейс
открытие нового прямого рейса до Саудовской Аравии
21:45, 21 декабря 2023
Казахстан планирует запустить прямой авиарейс в Саудовскую Аравию
Малайзия предложила запустить прямой рейс из Алматы на популярный курорт
18:45, 28 ноября 2023
Малайзия предложила запустить прямой рейс из Алматы на популярный курорт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Сегодня
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Арман Царукян
17:27, Сегодня
Арман Царукян опроверг слухи о бое с Чарльзом Оливейрой за титул BMF
Сборы боксеров в Казахстане
17:00, Сегодня
Боксёры из Казахстана и Узбекистана готовятся в РК перед этапом Кубка мира
Министерство туризма и спорта РК отказалось огласить медальные планы на Азиаду-2026
16:49, Сегодня
Министерство туризма и спорта отказалось огласить медальный план Казахстана на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: