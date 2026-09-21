Доллар упал на 95 тенге за год: что поддерживает национальную валюту

Ровно год назад доллар стоил 540,84 тенге. Сейчас официальный курс составляет 446,56 тенге. За 12 месяцев американская валюта подешевела на 94,28 тенге, или на 17,43%. Что удерживает тенге на таких уровнях и куда может двинуться курс в ближайшие недели, разбирался Zakon.kz.

Главные помощники тенге

О том, насколько бурно развивается валютный рынок страны, говорит один красноречивый факт: среднедневной оборот прошлой недели на бирже KASE составил 451 млн долларов, в пятницу он достиг 543 млн.

При этом, как отмечают специалисты Ассоциации финансистов Казахстана, при увеличении объема оборота средневзвешенный курс практически не меняется. Это указывает на равномерное соотношение спроса и предложения иностранной валюты.

"На стороне спроса остаются корпоративные платежи по импортным контрактам и внешним обязательствам. В результате текущие параметры валютных потоков выглядят относительно сбалансированными". АФК

На ситуацию работает и динамика внутренней экономики. В январе – августе инвестиции в основной капитал выросли на 8,1% в годовом выражении – до 13,5 трлн тенге. Особенно заметно увеличились вложения в машины, оборудование и транспортные средства – на 28,2%. В обрабатывающей промышленности рост составил 39,9%. При этом инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа сократились на 20,8%.

Тенге растет даже на фоне сильного доллара

Экономист Руслан Султанов обращает внимание на довольно необычное сочетание факторов. За неделю индекс доллара DXY вырос с 99,39 до 100,54 пункта. Доходности американских облигаций также увеличились, а внешний фон для валют развивающихся стран стал менее комфортным.

Тем не менее тенге за этот же период укрепился примерно на 0,3%.

Еще один фактор – нефть. В начале недели баррель марки Brent поднимался выше 108 долларов, а сегодня скорректировался до 101,6 доллара. Несмотря на снижение от локального максимума, такой уровень нефтяных цен остается благоприятным для экспортной выручки Казахстана и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

Российский рубль за неделю практически не изменился: курс доллара к рублю прошел с 84,3 до 84,5. Поэтому выраженного дополнительного регионального импульса для тенге также не возникло.

По словам Султанова, сейчас внутренние факторы валютного рынка имеют значительный вес.

"DXY прибавил около 1,2%, а тенге за тот же период укрепился примерно на 0,3%. Такое расхождение показывает, что внутренний баланс спроса и предложения валюты способен сглаживать влияние сильного доллара". Руслан Султанов

Доходность в тенге остается высокой

Отметим еще один фактор, поддерживающий национальную валюту, – доходность тенговых инструментов.

Вот пример: на KASE недавно размещались краткосрочные тенговые облигации компаний с государственным участием с доходностью 15,5% годовых и погашением в декабре. Купить такие бумаги может любой инвестор и очень быстро получить двузначную доходность.

Для сравнения: дисконтные государственные облигации Китая, выпуск №58, размещены 9 сентября 2026 года по цене 99,720 юаня за 100 юаней номинала, что соответствует доходности 1,13% годовых. Погашение – 10 декабря 2026 года.

Еще один показатель – доходность депозитов. В Казахстане средняя ставка по рынку тенговых депозитов в сентябре составляет около 14,7% годовых, а по отдельным продуктам достигает 18-19%. Для сравнения: в Японии средняя ставка по годовым срочным депозитам в сентябре составляет всего 0,47% годовых. Например, Seven Bank предлагает 0,55% по годовому вкладу.

Финансист Арсен Темирбаев считает, что эта разница очень сильно влияет на валютный рынок.

"Такая привлекательность тенговых инструментов снижает спрос на иностранную валюту. На коротком горизонте инвестору сейчас есть из чего выбирать внутри тенгового рынка, не принимая на себя валютный риск". Арсен Темирбаев

Скорее всего, такая динамика (не выше 455 тенге за доллар) сохранится и в ближайшие недели, – полагает специалист.

Интересно, что и алгоритмические прогнозы не показывают резкого роста доллара в ближайшие дни. Так, модель Apecon на предстоящие 10 дней прогнозирует курс от 448 до 452 тенге за доллар к 1 октября. Другой цифровой расчет, представленный WalletInvestor, составляет диапазон от 445 до 453 тенге к концу месяца.

Таким образом, на ближайшие дни и до конца сентября сразу несколько ориентиров указывают на сохранение сегодняшнего курса.

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