Курс доллара продолжил рост 21 сентября на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,44 тенге, поднявшись еще на 1,36 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,32 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,92 тенге (+0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,2-449,2 тенге, евро – по 510,2-515,3 тенге, рубли – по 5-5,12.

Мировые цены на нефть на биржах упали до минимума 21 сентября.

Так, фьючерсы на Brent с отправкой в ноябре торговались по $102,09 за баррель — это самая низкая цена с 10 сентября (-1,71% по сравнению с пятницей).

Американская нефть WTI упала до $98,33 за баррель (-1,96%).

Утром Национальный банк установил курс доллара 446,56 тенге, евро – 512,34 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 сентября, можно здесь.