Курс доллара продолжил рост 21 сентября на торгах
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,44 тенге, поднявшись еще на 1,36 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,32 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,92 тенге (+0,29).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,2-449,2 тенге, евро – по 510,2-515,3 тенге, рубли – по 5-5,12.
Мировые цены на нефть на биржах упали до минимума 21 сентября.
Так, фьючерсы на Brent с отправкой в ноябре торговались по $102,09 за баррель — это самая низкая цена с 10 сентября (-1,71% по сравнению с пятницей).
Американская нефть WTI упала до $98,33 за баррель (-1,96%).
Утром Национальный банк установил курс доллара 446,56 тенге, евро – 512,34 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 сентября, можно здесь.