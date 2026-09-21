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Финансы

Курс доллара продолжил рост 21 сентября на торгах

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,44 тенге, поднявшись еще на 1,36 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,32 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,92 тенге (+0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,2-449,2 тенге, евро – по 510,2-515,3 тенге, рубли – по 5-5,12.

Мировые цены на нефть на биржах упали до минимума 21 сентября.

Так, фьючерсы на Brent с отправкой в ноябре торговались по $102,09 за баррель — это самая низкая цена с 10 сентября (-1,71% по сравнению с пятницей).

Американская нефть WTI упала до $98,33 за баррель (-1,96%).

Утром Национальный банк установил курс доллара 446,56 тенге, евро – 512,34 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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