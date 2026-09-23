Казахстан обошел Россию по кредитным показателям: что показала статистика ЕАЭС

Казахстанцы имеют меньше долгов по отношению к размеру экономики, чем жители России и большинства стран ЕАЭС. При этом ипотечная задолженность в РК составляет самую малую долю всех кредитных долгов населения, сообщает Zakon.kz.

Меньше долгов – больше устойчивости

Согласно статистическому бюллетеню ЕЭК "Денежное обращение и кредитование. Статистика ЕАЭС", задолженность физических лиц по кредитам в Казахстане составила 15,5% ВВП. Это меньше, чем в России, где показатель достиг 16,8%. Еще выше он в Армении – 32,9%. В Беларуси показатель составил 10,4%, в Кыргызстане – 8,8%.

При этом сам кредитный портфель населения РК растет достаточно быстро. В пересчете в доллары задолженность физических лиц в Казахстане увеличилась за 2025 год на 24,8%, до 49,3 млрд долларов.

Получается важное различие между двумя показателями: кредитов у населения становится значительно больше, но их объем относительно ВВП пока остается примерно на том же низком уровне.

Фото: Zakon.kz

Ипотека занимает только 28% долгов населения

Еще сильнее Казахстан отличается от других стран ЕАЭС по структуре задолженности населения.

Жилищные кредиты составляют 28,1% всей задолженности физических лиц в Казахстане.

В России их доля достигает 57,9%,

в Беларуси – 59,8%,

в Армении – 44,6%,

в Кыргызстане – 37,1%.

Как видим, в России и Беларуси больше половины населения имеют долги по ипотеке.

При этом сама задолженность по жилищным кредитам в Казахстане увеличивалась: с 12,1 млрд долларов в первом квартале до 13,8 млрд долларов в четвертом. За год рост составил 19,4%.

Разница заметна и по новым выдачам. В четвертом квартале жилищные кредиты составляли 13% общего объема новых кредитов физическим лицам в Казахстане. В России этот показатель достигал 25,9%, в Беларуси – 24,3%.

При этом нельзя смешивать два показателя: задолженность показывает накопленный объем действующих кредитов, а объем предоставленных кредитов – выдачи за конкретный период. ЕЭК отдельно определяет эти показатели именно таким образом.

Кредитов прибавилось, но долги не давят на экономику

Еще заметнее отличие Казахстана проявляется в корпоративном секторе.

Задолженность юридических лиц в Казахстане на конец 2025 года составила 36,8 млрд долларов. За год она увеличилась на 26,2%. Еще один показательный момент: почти 60% долгов бизнеса в РК приходится на МСБ в деньгах это превышает 11,1 трлн тенге (годовой рост – 28,7%).

Однако отношение корпоративной задолженности к ВВП составило всего 11,6%.

Для сравнения:

в России показатель равен 39,6%,

в Армении – 38,3%,

в Беларуси – 23%,

в Кыргызстане – 16,6%.

Если объединить задолженность физических и юридических лиц, Казахстан получает около 27% ВВП. В России совокупный показатель составляет около 56%, в Армении – более 71%, в Беларуси – около 33%.

Это означает, что наша страна одновременно переживает быстрый рост кредитного рынка и сохраняет относительно небольшую кредитную нагрузку экономики.

Долларовое бремя

В Казахстане задолженность юридических лиц в иностранной валюте увеличилась за 2025 год на 35,4%, до 10,9 млрд долларов. Ее доля в общей задолженности бизнеса выросла с 26,4% в первом квартале до 29,5% в четвертом. В других странах ЕАЭС различия намного сильнее.

На конец года доля валютной задолженности юридических лиц составляла:

в Армении – 53,7% ,

в Беларуси – 29%,

в Кыргызстане – 27,3%

в России – 8,7%.

У населения Казахстана валютной задолженности практически нет. Страна полностью перешла на кредитование населения в национальной валюте. Валютная задолженность физлиц в РК составляет всего 0,01% всего кредитного долга. Для сравнения, в Армении – 6,7%, в Кыргызстане – около 1%.

Отметим, что сегодня министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что государственный долг Казахстана составляет 38,5 трлн тенге – это всего лишь 20,9% к ВВП. Республика относится к странам с низким госдолгом.