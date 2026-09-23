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Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 23 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 445,65 тенге, снизившись еще на 2,01 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,31 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,58 тенге (-0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-447 тенге, евро – по 507,4-512,3 тенге, рубли – по 5,02-5,13.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 23 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 0,76 доллара, составила 98,49 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 1,22 доллара – до 89,3 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 447,85 тенге, евро – 513,46 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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