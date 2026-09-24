Тенге окреп к 48 валютам мира: в какую страну стало съездить дешевле всего
Пять обедов за счет сильного тенге
Среди валют, по которым Нацбанк устанавливает официальные курсы (всего 47 денежных единиц), сильнее всего с начала года к тенге подешевела турецкая лира.
В январе одна лира стоила 11,75 тенге, а на начало сентября – уже 9,71 тенге. Таким образом, за этот период тенге укрепился к турецкой валюте на 17,36%.
Изменение курса можно перевести в более понятные для туриста цифры. В январе на 100 000 тенге можно было купить около 8 511 лир. В августе на ту же сумму – уже примерно 10 299 лир.
Разница составляет около 1 788 лир – примерно 5 походов в локанту (кафе с традиционной турецкой кухней).
Десять валют, ушедших вниз
После турецкой лиры наибольшее укрепление пришлось на российский рубль. Его курс снизился с 6,50 до 5,58 тенге, то есть тенге вырос на 14,15%. Следом идет тайский бат. В январе он стоил 16,23 тенге, в августе – 14,07 тенге. Укрепление тенге составило 13,31%. Далее – индийская рупия: ее курс снизился с 5,59 до 4,87 тенге, что соответствует 12,88%. Кроме этого, с января к тенге потеряли шведская крона (12,35%), гривна (11,95%) белорусский рубль (11,70%) польский злотый (11,63%), малайзийский ринггит (10,77%) и молдавский лей (10,43%).
Отметим, что для валют, по которым прямой курс Нацбанком не формируется, значение рассчитывается через кросс-курс – соотношение одной иностранной валюты к другой.
Доллар и евро тоже стали дешевле
Изменение курса затронуло и основные мировые валюты. Курс доллара США снизился с 507,84 тенге в январе до 464,55 тенге в августе. Это означает укрепление тенге примерно на 8,52%.
Евро за тот же период подешевел с 595,43 до 538,19 тенге. Укрепление тенге составило 9,62%.
Если смотреть на валюты, к которым тенге укрепился меньше всего, список выглядит так:
- Катарский риал – снижение курса с 129,26 до 127,47 тенге, или на 1,38%.
- Оманский риал – с 1 223,78 до 1 206,72 тенге, на 1,39%.
- Пакистанская рупия – с 1,70 до 1,67 тенге, на 1,76%.
- Сингапурский доллар – с 394,42 до 383,81 тенге, на 2,69%.
Китай, Кыргызстан и Узбекистан: что изменилось у соседей
Для казахстанцев особенно интересна динамика валют ближайших стран, куда можно отправиться автомобильным или железнодорожным транспортом либо коротким авиарейсом.
- В Китае курс юаня снизился с 72,83 до 68,95 тенге. Тенге укрепился к китайской валюте на 5,33%.
- В Кыргызстане курс сома снизился с 5,81 до 5,31 тенге. Укрепление тенге составило 8,61%.
- В Узбекистане курс 100 сумов снизился с 4,21 до 3,92 тенге, рост тенге на 6,89%.
- В Таджикистане курс сомони снизился с 54,82 до 50,53 тенге (7,83%).
- В Азербайджане манат подешевел с 299,49 до 274,07 тенге (8,49%).
- В Грузии курс лари снизился со 190,55 до 180,01 тенге (5,53%).
В конце добавим, что только из-за валютного курса поездка не обязательно будет дешевле. Авиабилеты, гостиницы, питание, транспорт, экскурсии и другие расходы меняются независимо от стоимости денежных единиц, и реальная экономия туриста зависит от структуры его расходов и цен в стране назначения.
Отметим, что Нацбанк по итогам августа сообщил, что тенге за месяц укрепился к доллару на 2,6%, до 461,57 тенге за доллар. В числе факторов, влияющих на курс, регулятор назвал ожидания участников рынка, налоговые выплаты, ситуацию на мировых финансовых рынках и геополитическую обстановку.