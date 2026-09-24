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Финансы

Тенге окреп к 48 валютам мира: в какую страну стало съездить дешевле всего

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В 2026 году тенге дважды назывался самой быстро крепнущей валютой мира. Это уже почувствовали казахстанцы, выезжающие за рубеж: расходы во многих странах в пересчете на тенге снизились. Где эффект оказался заметнее всего, выяснял Zakon.kz.

Пять обедов за счет сильного тенге

Среди валют, по которым Нацбанк устанавливает официальные курсы (всего 47 денежных единиц), сильнее всего с начала года к тенге подешевела турецкая лира.

В январе одна лира стоила 11,75 тенге, а на начало сентября – уже 9,71 тенге. Таким образом, за этот период тенге укрепился к турецкой валюте на 17,36%.

Изменение курса можно перевести в более понятные для туриста цифры. В январе на 100 000 тенге можно было купить около 8 511 лир. В августе на ту же сумму – уже примерно 10 299 лир.

Разница составляет около 1 788 лир – примерно 5 походов в локанту (кафе с традиционной турецкой кухней).

Десять валют, ушедших вниз

После турецкой лиры наибольшее укрепление пришлось на российский рубль. Его курс снизился с 6,50 до 5,58 тенге, то есть тенге вырос на 14,15%. Следом идет тайский бат. В январе он стоил 16,23 тенге, в августе – 14,07 тенге. Укрепление тенге составило 13,31%. Далее – индийская рупия: ее курс снизился с 5,59 до 4,87 тенге, что соответствует 12,88%. Кроме этого, с января к тенге потеряли шведская крона (12,35%), гривна (11,95%) белорусский рубль (11,70%) польский злотый (11,63%), малайзийский ринггит (10,77%) и молдавский лей (10,43%).

Отметим, что для валют, по которым прямой курс Нацбанком не формируется, значение рассчитывается через кросс-курс – соотношение одной иностранной валюты к другой.

валюты мира, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:36

Фото: Zakon.kz

Доллар и евро тоже стали дешевле

Изменение курса затронуло и основные мировые валюты. Курс доллара США снизился с 507,84 тенге в январе до 464,55 тенге в августе. Это означает укрепление тенге примерно на 8,52%.

Евро за тот же период подешевел с 595,43 до 538,19 тенге. Укрепление тенге составило 9,62%.

Если смотреть на валюты, к которым тенге укрепился меньше всего, список выглядит так:

  • Катарский риал – снижение курса с 129,26 до 127,47 тенге, или на 1,38%.
  • Оманский риал – с 1 223,78 до 1 206,72 тенге, на 1,39%.
  • Пакистанская рупия – с 1,70 до 1,67 тенге, на 1,76%.
  • Сингапурский доллар – с 394,42 до 383,81 тенге, на 2,69%.

Китай, Кыргызстан и Узбекистан: что изменилось у соседей

Для казахстанцев особенно интересна динамика валют ближайших стран, куда можно отправиться автомобильным или железнодорожным транспортом либо коротким авиарейсом.

  • В Китае курс юаня снизился с 72,83 до 68,95 тенге. Тенге укрепился к китайской валюте на 5,33%.
  • В Кыргызстане курс сома снизился с 5,81 до 5,31 тенге. Укрепление тенге составило 8,61%.
  • В Узбекистане курс 100 сумов снизился с 4,21 до 3,92 тенге, рост тенге на 6,89%.
  • В Таджикистане курс сомони снизился с 54,82 до 50,53 тенге (7,83%).
  • В Азербайджане манат подешевел с 299,49 до 274,07 тенге (8,49%).
  • В Грузии курс лари снизился со 190,55 до 180,01 тенге (5,53%).

В конце добавим, что только из-за валютного курса поездка не обязательно будет дешевле. Авиабилеты, гостиницы, питание, транспорт, экскурсии и другие расходы меняются независимо от стоимости денежных единиц, и реальная экономия туриста зависит от структуры его расходов и цен в стране назначения.

Отметим, что Нацбанк по итогам августа сообщил, что тенге за месяц укрепился к доллару на 2,6%, до 461,57 тенге за доллар. В числе факторов, влияющих на курс, регулятор назвал ожидания участников рынка, налоговые выплаты, ситуацию на мировых финансовых рынках и геополитическую обстановку.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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