Биткоин вырос на 10% за неделю: стоит ли покупать криптовалюту сейчас

После летнего снижения биткоин вернулся к отметке 84 тыс. долларов – на крипторынок пришли миллиарды долларов через биржевые фонды, и инвесторы снова спорят, как долго продлится цикл роста. Что происходит с самой популярной криптовалютой, – в материале Zakon.kz.

Миллиарды долларов пришли через ETF

На момент подготовки материала биткоин торговался около 84,1 тыс. долларов. За последнюю неделю он прибавил 10,03%, за месяц – 6,43%, за три месяца – 37,59%, а за полгода – 19,19%.

При этом годовая динамика остается отрицательной: за 12 месяцев биткоин потерял 25,92%. От исторического максимума около 123-124 тыс. долларов криптовалюта сейчас находится примерно на треть ниже.

Одновременно с ростом биткоина заметно изменились потоки капитала в американские спотовые Bitcoin ETF (ETF – это инвестиционный фонд, паи которого можно покупать и продавать на бирже так же, как акции. Такой фонд собирает деньги многих инвесторов и вкладывает их в определенный актив или набор активов. – Прим. ред.).

Только 22 сентября инвесторы направили в такие фонды 714,7 млн долларов. Это был четвертый подряд торговый день с чистым притоком. За четыре сессии, с 17 по 22 сентября, суммарный приток достиг примерно 2,31 млрд долларов, пишет TokenPost.

Причем речь идет не об одной крупной операции. За эти четыре дня притоки составляли около 159,5 млн, 433 млн, 999 млн и 714,7 млн долларов соответственно. Такая последовательность показывает, что спрос на биткоин через биржевые фонды восстановился сразу на нескольких торговых сессиях, отмечает Yahoo.

Почему биткоин растет на фоне повышения ставки ФРС

На первый взгляд ситуация выглядит противоречиво. 16 сентября Федеральная резервная система США повысила целевой диапазон ставки на 0,25 процентного пункта – до 3,75-4%. При этом сама ФРС отметила, что инфляция остается повышенной.

Обычно более дорогие деньги создают дополнительное давление на рискованные активы. Однако сейчас одновременно изменились несколько других факторов.

Во-первых, как утверждает Investor's Business Daily, биткоин восстановился примерно с 75 тыс. долларов, и это резкое движение вверх сопровождалось ликвидациями сотен миллионов долларов коротких позиций.

Во-вторых, снижение цен на нефть ослабило давление на рискованные активы, что, как правило, сопровождается ростом американских акций и восстановлением биткоина.

По словам Reuters, биткоин всегда растет вместе с фондовым рынком. В частности, S&P 500 – индекс акций 500 крупных американских компаний и Nasdaq Composite – индекс, в котором велика доля технологических компаний, – также показывают рост. Это означает, что криптовалюта сейчас движется не изолированно, а находится в общем потоке спроса на рискованные активы.

Инвесторы ждут сильного роста

На этом фоне глава аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Чжу (его слова приводит AiCoin) заявил, что следующий "бычий цикл" биткоина может оказаться менее резким, чем предыдущие.

По его мнению, рынок стал значительно больше, а доля институциональных инвесторов выросла. Это меняет характер движения цены: крупному рынку требуется больше капитала для такого же процентного роста, который раньше мог вызвать сравнительно небольшой объем денег.

"Ожидаю, что этот бычий цикл принесет биткоину рост в 3-5 раз, а не очередное параболическое ралли с более чем десятикратным ростом. А за этим последует более мягкий медвежий рынок". Ки Ен Чжу

История действительно показывает, насколько сильно менялась амплитуда движения биткоина. В цикле 2015-2017 годов рост от минимума до максимума измерялся тысячами процентов.

То же происходит и с падениями. Если вы посмотрите на динамику Investing, то увидите, что после пика 2017 года биткоин терял около 83%, в цикле 2021-2022 годов падение составляло около 73%. Если минимум текущей коррекции на уровне около 58 тыс. долларов останется окончательным, снижение от предыдущего максимума составит примерно 53%.

Стоит ли покупать биткоин именно сейчас?

Инвестиционный аналитик Турар Абди обращает внимание прежде всего не на текущий процент роста, а на способность инвестора выдержать резкое снижение цены.

"Криптовалюта – инструмент с дикой волатильностью, к которому большинство людей психологически не готовы. На словах каждый уверен в себе, но когда твой купленный актив на глазах тает на 40% или 50%, у многих начинается паника, они фиксируют убытки на самом дне и разочаровываются в инвестициях навсегда". Турар Абди

Поэтому, по его мнению, криптовалюта подходит далеко не каждому инвестору. Например, ситуацию усугубляет отсутствие "финансовой подушки" и наличия основного инвестиционного портфеля, ведь непредвиденные расходы могут вынудить человека продать криптовалюту во время сильной просадки.

"Золотое правило риск-менеджмента: в крипту направляются только те деньги, потерю которых ваш общий капитал перенесет абсолютно безболезненно". Турар Абди

Отметим, что с 1 мая 2026 года в РК действует полноценный режим регулирования цифровых финансовых активов в общей юрисдикции. Как отметил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, в стране есть лицензированные провайдеры и криптообменники – с криптовалютой стало работать так же легко, как обменять тенге на доллар, юань или евро.