Доллар подешевел на торгах еще на 3,6 тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 441,89 тенге, снизившись еще на 3,6 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,19 тенге (-0,11).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,86 тенге (-0,72).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,6-443,6 тенге, евро – по 501,1-506,8 тенге, рубли – по 4,98-5,09.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 24 сентября.
Так, фьючерсы на Brent потеряли 0,9% и составили $102,16 за баррель.
Американская нефть WTI торговалась по $91,39, на 0,8% ниже, чем в среду.
Утром Национальный банк установил курс доллара 445,65 тенге, евро – 508,71 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 сентября, можно здесь.