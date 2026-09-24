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Финансы

Доллар подешевел на торгах еще на 3,6 тенге

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 441,89 тенге, снизившись еще на 3,6 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,19 тенге (-0,11).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,86 тенге (-0,72).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,6-443,6 тенге, евро – по 501,1-506,8 тенге, рубли – по 4,98-5,09.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 24 сентября.

Так, фьючерсы на Brent потеряли 0,9% и составили $102,16 за баррель.

Американская нефть WTI торговалась по $91,39, на 0,8% ниже, чем в среду.

Утром Национальный банк установил курс доллара 445,65 тенге, евро – 508,71 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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15:39, 24 сентября 2025
Доллар подешевел на торгах 24 сентября
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