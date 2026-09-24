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Происшествия

Появились видео с места трагедии на Каспии, где военных унесло в море

Мангистау, Каспийское море, военные, учения, трагедия, кадры, видео, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:57 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
В социальных сетях появились кадры с места происшествия в Мангистауской области, где сегодня, 24 сентября 2026 года, 19 военных унесло в Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

Одним из первых видео с места трагедии опубликовал актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.

Также кадрами с побережья Каспия поделилось местное издание lada.kz.

Ранее сообщалось, что в Мангистау во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По данным Минобороны, зафиксирована гибель 9 военнослужащих, трое спасены, в том числе один госпитализирован, ведутся поиски остальных. На место происшествия экстренно направилась комиссия МО РК во главе с министром обороны Дауреном Косановым.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Двумя днями ранее, 22 сентября, в Минобороны сообщали, что в казахстанском секторе Каспийского моря началось учение "Хазар қорғаны-2026". Отмечалось, что учение Военно-морских сил проводится в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. В нем принимают участие более 500 военнослужащих Военно-морских сил и приданных подразделений, экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, а также силы и средства Береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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