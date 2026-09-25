Курсы доллара и рубля начали расти на торгах 25 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 441,88 тенге (+0,02).

Курс российского рубля вырос до 5,27 тенге (+0,08).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442-444,2 тенге, евро – по 502,3-507,6 тенге, рубли – по 4,99-5,11.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 25 сентября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent снизилась на 1,17 доллара и составила 105,4 доллара.

На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 1,74 доллара – до 92,87 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 441,89 тенге, евро – 502,56 тенге, рубля – 5,19 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 сентября, можно здесь.