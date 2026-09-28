Эта неделя будет самой важной для тенге – экономист

Курс тенге продолжает расти по отношению к доллару, но уже на этой неделе рынок может получить ответ: насколько устойчивым будет нынешнее движение. Какие факторы повлияют на национальную валюту, выяснял Zakon.kz.

Нефть, налоги и Нацбанк

Сегодня официальный курс доллара – 441,88 тенге. За неделю показатель снизился с 448,4 тенге, или на 1,4%. При этом движение на бирже KASE прошло "на высоких оборотах". Среднедневной объем торгов достиг 532,5 млн долларов, а в четверг был максимум недели – 635,2 млн долларов.

Экономист Руслан Султанов выделяет сразу несколько факторов, которые поддержали тенге в последние дни.

Первый из них – налоговый период. 25 сентября в Казахстане наступил ряд сроков уплаты налогов и социальных платежей, включая авансовые платежи по КПН, ИПН, социальный налог и социальные платежи. Компаниям для расчетов требовалась тенговая ликвидность, и часть экспортеров могла увеличить продажи валютной выручки.

"Поэтому часть недельного движения вполне может иметь календарный характер". Руслан Султанов

Второй фактор – дополнительное предложение валюты. На сентябрь запланированы продажи из Нацфонда на 200-300 млн долларов. Параллельно идут продажи в рамках зеркалирования операций.

Отметим, что в августе объем продаж валюты из Нацфонда на биржевом рынке составил 200 млн долларов. Это 2,3% от общего объема торгов, или около 9,5 млн долларов США в день.

При таких высоких объемах торгов эти потоки увеличивают предложение долларов, хотя сами по себе не объясняют все движение курса.

Третий фактор связан с нефтью. После некоторого снижения цена Brent вновь поднялась выше 100 долларов за баррель. Для Казахстана это означает высокий объем экспортной выручки и валютных поступлений.

В результате сложилась ситуация, при которой доллар остается сильным на мировом рынке, но тенге продолжает укрепляться внутри страны, и средний курс USD/KZT за сентябрь сейчас составляет около 450,2 тенге.

Главный квест для тенге

В ближайшие дни ситуация поменяется: закончится налоговый период, а вместе с ним может уменьшиться часть дополнительного предложения валюты. Именно поэтому следующая неделя даст более чистый сигнал о состоянии валютного рынка.

"Если тенге удержится около 442 после завершения налогового периода, рынок даст куда более важный сигнал: нынешнее укрепление поддерживается уже не календарем, а более устойчивым балансом валютного спроса и предложения". Руслан Султанов

Снова отметим, что связывать динамику тенге только с налоговыми выплатами было бы самоуверенно. В сентябрьском сообщении Нацбанк указал, что в краткосрочной перспективе курс будет зависеть еще от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Возможна ли коррекция курса доллара?

Некоторые эксперты тем временем оценивают ситуацию осторожнее. Так, финансист Арсен Темирбаев допускает небольшое движение вверх по паре USD/KZT.

При этом, считает аналитик, валютные потоки остаются относительно сбалансированными. На стороне предложения сохраняются продажи иностранной валюты в рамках операций НБРК и экспортные поступления. К тому же эффект от конвертации валютной выручки, связанной с квартальными налоговыми платежами, может ощущаться как минимум еще неделю.

Дополнительную поддержку тенге дают высокие цены на нефть. По словам Темирбаева, особенно важна стоимость казахстанской нефти CPC Blend.

"Казахстанская нефть – CPC Blend – торгуется сегодня на рекордных уровнях до 120 долларов за баррель, отсюда и сильные валютные поступления. Пока на рынке много долларов, давление на курс будет ограниченным". Арсен Темирбаев

Специалист считает, что рынок уже заложил в стоимость доллара около 3% с учетом окончания налогового периода. Если экспортеры снизят объем продажи иностранной валюты, один из факторов сентябрьской поддержки тенге исчезнет и доллар сможет отыграть часть снижения.

Прогнозы в общем сходятся

По мнению финансиста, коридор курса USD/KZT в 442-452 тенге способен сохраняться достаточно долго. В таком случае он будет совместим со среднегодовым курсом около 480 тенге, который заложен в прогнозах, в том числе в опросах Нацбанка.

Математическая модель Apecon прогнозирует курс около 440 тенге за доллар на самое начало октября. Такой сценарий предполагает, что на рынке сохранится сильный тренд укрепления тенге.

При этом другая модель – WalletInvestor – в опубликованном ранее прогнозе давала на конец сентября диапазон около 445-453 тенге за доллар. Сегодня она фиксирует закрытие на уровне 442,57 тенге.

Еще один важный фактор в своем сентябрьском обзоре отмечает ING – международная банковская группа из Нидерландов, работающая в том числе на валютных и финансовых рынках.

Аналитики ING подтверждают, что в августе тенге укрепился к доллару примерно на 3%, а за летние месяцы – на 5%, несмотря на сокращение государственной поддержки валютного рынка. При этом, по оценке банка, выросла роль частных потоков капитала.

ING связывает поддержку тенге с высокой реальной доходностью тенговых инструментов. Она создает условия для Сarry Тrade – стратегии, при которой инвесторы используют разницу в доходности между валютами и активами разных стран. При этом банк видит серьезные риски.

"Растущая роль притока частного капитала увеличила зависимость тенге от операций Сarry Тrade, что в настоящее время поддерживается высокими реальными процентными ставками, которые, вероятно, сохранятся. Между тем в долгосрочной перспективе рост курса должен быть ограничен структурными факторами". ING

В конце добавим, что по итогам сегодняшних торгов на KASE cредневзвешенный курс доллара составил 441,77, снизившись на 0,23 тенге.