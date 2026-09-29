Цена на золото побила минимальный рекорд за полтора месяца

28 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex опустилась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 4 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, в 19:47 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 3,98%, до 4 149,3 доллара за тройскую унцию.

К 19:52 стоимость фьючерса продолжила снижение до 4 145,9 доллара за тройскую унцию (-4,06%).

Таким образом, стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки 4 250 долларов за тройскую унцию впервые с 5 августа.

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