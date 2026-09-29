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Финансы

Цена на золото побила минимальный рекорд за полтора месяца

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 07:55 Фото: pexels
28 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex опустилась ниже 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 4 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, в 19:47 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 3,98%, до 4 149,3 доллара за тройскую унцию.

К 19:52 стоимость фьючерса продолжила снижение до 4 145,9 доллара за тройскую унцию (-4,06%).

Таким образом, стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки 4 250 долларов за тройскую унцию впервые с 5 августа.

Ранее мы писали о том, как обрести финансовую свободу в Казахстане: три стратегии от экспертов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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