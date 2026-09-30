Банкам выгоднее вкладываться в гособлигации, чем кредитовать бизнес – депутат

Депутат Татьяна Савельева на пленарном заседании Курултая 30 сентября 2026 года обратила внимание на высокую стоимость кредитования бизнеса при значительном объеме ликвидности в банковской системе, передает корреспондент Zakon.kz.

Татьяна Савельева указала на высокую стоимость кредитования бизнеса при значительной ликвидности банков и государственной поддержке кредитования.

"На 1 августа высоколиквидные активы банков составили 23,2 трлн тенге – почти треть всех активов банковской системы. При этом Национальный банк изымает с рынка до 7 трлн тенге свободной ликвидности. Одновременно государство само активно занимает деньги на внутреннем рынке. Только в июле министерство финансов привлекло 750 млрд тенге через государственные облигации с доходностью до 18,93%", – отметила она.

Банкам, по ее словам, гораздо выгоднее размещать средства в государственные инструменты с высокой доходностью и низким риском, чем принять на себя долгосрочные риски кредитования бизнеса.

"В то же время средняя ставка по кредитам бизнесу в тенге составляет 21,5%, а государство продолжает дополнительно поддерживать такое кредитование – через субсидирование ставок, гарантии и институты развития. В итоге в банковской системе есть деньги, государство само занимает их под высокую доходность, кредит для бизнеса остается дорогим, а затем государство еще и направляет собственные средства, чтобы сделать его доступнее", – пояснила Татьяна Савельева.

В этой связи она просит правительство совместно с Национальным банком определить, почему при значительном объеме средств в банковской системе они не направляются в достаточном объеме на долгосрочное кредитование бизнеса. Указала она и на необходимость провести расчеты, во сколько такая система в целом обходится государству. В частности, выяснить, сколько государство тратит на обслуживание своих заимствований, сколько дополнительно направляет на поддержку кредитования бизнеса и какие финансовые риски при этом принимает на себя.

23 сентября 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин назвал причины, по которым Казахстан регулярно прибегает к займам в международных финансовых операциях.