Стала известна дата запуска прямых авиарейсов между Алматы и Токио
Речь – о Токио.
"Air Astana запускает прямые рейсы между Алматы и Токио: первый рейс вылетит из Алматы 30 ноября 2026 года, первый обратный рейс из Токио – 1 декабря 2026 года", – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании в пятницу.
Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю в международный аэропорт Токио (Нарита) на самолетах Airbus A321LR, оборудованных салонами бизнес- и эконом-классов.
Продолжительность полета из Алматы в Токио составит 7 часов 30 минут, в обратном направлении – 9 часов 25 минут.
Расписание рейсов (по местному времени, при условии одобрения правительством):
- Рейс KC171 Алматы – Токио будет выполняться по понедельникам и четвергам с вылетом из Алматы в 21:55 и прибытием в Токио в 09:25 следующего дня.
- Рейс KC172 Токио – Алматы будет выполняться по вторникам и пятницам с вылетом из Токио в 10:55 и прибытием в Алматы в 16:20.
В рамках существующего партнерства между Air Astana и Japan Airlines рейсы между Токио (Нарита) и Алматы будут выполняться в режиме код-шеринга.
В казахстанской авиакомпании добавили, что минимальная стоимость билета в обе стороны (со всеми сборами) в эконом-классе начинается от 350 552 тенге, в бизнес-классе – от 1 398 918 тенге.
Граждане Японии могут въезжать в Казахстан без визы на срок до 30 дней. Гражданам Казахстана для поездки в Японию требуется виза.
Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщал, что прямые авиарейсы в Токио будут открыты в четвертом квартале 2026 года, в США – во втором квартале 2027 года.