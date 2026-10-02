Стала известна дата запуска прямых авиарейсов между Алматы и Токио

Казахстанцам сегодня, 2 октября 2026 года, объявили хорошую новость касательно прямых авиарейсов в столицу Японии и крупнейший мегаполис мира, сообщает Zakon.kz.

Речь – о Токио.

"Air Astana запускает прямые рейсы между Алматы и Токио: первый рейс вылетит из Алматы 30 ноября 2026 года, первый обратный рейс из Токио – 1 декабря 2026 года", – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании в пятницу.

Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю в международный аэропорт Токио (Нарита) на самолетах Airbus A321LR, оборудованных салонами бизнес- и эконом-классов.

Продолжительность полета из Алматы в Токио составит 7 часов 30 минут, в обратном направлении – 9 часов 25 минут.

Расписание рейсов (по местному времени, при условии одобрения правительством):

Рейс KC171 Алматы – Токио будет выполняться по понедельникам и четвергам с вылетом из Алматы в 21:55 и прибытием в Токио в 09:25 следующего дня.

Рейс KC172 Токио – Алматы будет выполняться по вторникам и пятницам с вылетом из Токио в 10:55 и прибытием в Алматы в 16:20.

В рамках существующего партнерства между Air Astana и Japan Airlines рейсы между Токио (Нарита) и Алматы будут выполняться в режиме код-шеринга.

В казахстанской авиакомпании добавили, что минимальная стоимость билета в обе стороны (со всеми сборами) в эконом-классе начинается от 350 552 тенге, в бизнес-классе – от 1 398 918 тенге.

Граждане Японии могут въезжать в Казахстан без визы на срок до 30 дней. Гражданам Казахстана для поездки в Японию требуется виза.

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Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщал, что прямые авиарейсы в Токио будут открыты в четвертом квартале 2026 года, в США – во втором квартале 2027 года.