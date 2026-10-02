В ООН сделали тревожное заявление о ценах на продукты питания в мире

Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с ноября 2022 года. В сентябре индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в среднем составил 136 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), выше этот показатель был только в 2022 году: тогда пик пришелся на март – 160,2 пункта.

По сравнению с 2025 годом индекс вырос на 5,8%, а с августом 2026 года – на 1,5%.

Сильнее всего подорожали сахар (+6,1%), зерновые (+5,1%) и растительные масла (+0,9%), тогда как цены на мясо и молочную продукцию снизились на 1,1% и 0,1% соответственно.

Главными причинами роста стали логистические проблемы в Черном море и зоне Ормузского пролива, а также аномальная засуха в крупнейших странах – производителях сельхозпродукции Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, вызванная явлением Эль-Ниньо.

Главный экономист ФАО Максимо Тореро обозначил устойчивый и более масштабный рост мировых цен на сырьевые товары. Если это продолжится, то давление вскоре отразится на ценах на продукты питания для потребителей, особенно в странах, зависящих от импорта продовольствия и энергоносителей.

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