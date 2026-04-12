Как питаться правильно и не разориться: эксперт назвал реальные продукты

Здоровый рацион не требует больших затрат, а миф о его дороговизне выгоден лишь маркетологам. По словам тренера-нутрициолога Юрия Брабечана, базу правильного питания составляют привычные продукты – от яиц и круп до сезонных овощей, передает Zakon.kz.

Как пишет 12 апреля 2026 года издание "Газета.Ru", маркетинговые стратегии искусственно завышают стоимость здорового образа жизни, продвигая дорогостоящие суперфуды и специализированные добавки. На деле же полноценный рацион легко формируется из базовых продуктов любого магазина эконом-класса.

"Полноценный рацион собирается из самых обычных продуктов, которые есть в любом магазине эконом-класса. Первая подборка строится на классической базе. Утром – овсянка на воде или молоке, одно-два вареных яйца и яблоко. В обед – гречка, тушеная куриная голень или бедро, салат из свежей капусты с морковью и подсолнечным маслом. На перекус – кефир или ряженка с парой сухариков из черного хлеба. Вечером – тушеная капуста с морковью и луком плюс куриное мясо, оставшееся от обеда или запеченное отдельно. Опорные продукты здесь яйца, курица, гречка, капуста, морковь и яблоки", – сказал он.

Брабечан отметил, что в рацион можно добавить недорогие фасоль, творог и хлеб, а иногда использовать субпродукты, которые порой полезнее обычного мяса.

"Вторая подборка подойдет тем, кто хочет разнообразия без лишних трат. Утром – омлет из двух яиц с луком и морковью, чай без сахара. Днем – пропаренный или бурый рис (можно и обычный), тушеная фасоль с томатом и овощами, замороженная овощная смесь, обжаренная на минимуме масла. На перекус – творог пяти-девяти процентов жирности, при желании с изюмом или половинкой банана. Ужин из овощной смеси с яйцом и парой ломтиков цельнозернового хлеба. Третья подборка для тех, кто готов использовать субпродукты. Утром – пшенная или перловая каша на воде с небольшим кусочком сливочного масла, яблоко или морковь целиком. В обед – тушеные куриные сердечки или печень с луком и морковью, перловка или гречка и квашеная капуста (только не пересоленная). Перекус в виде кефира или натурального йогурта без сахара. Вечером – овощное рагу из капусты, картофеля, моркови и лука, а к нему порция субпродуктов с обеда или пара яиц. Куриные сердечки и печень стоят заметно дешевле филе, а по содержанию железа и витаминов группы B превосходят его в разы", – добавил он.

Эксперт посоветовал закупаться крупами, яйцами, курицей, бобовыми, овощами и молочными продуктами на несколько дней, чтобы разнообразить рацион и в полной мере получать необходимые макронутриенты. Брабечан подчеркнул, что дорогие фитнес-продукты не имеют отношения к здоровому питанию.

"Это полноценный баланс, а совсем не аскетичная гречка на воде. Дорогим правильное питание делают совсем другие вещи. Готовые фитнес-десерты и протеиновые снеки, брендированная выпечка с пометкой ПП, модные суперфуды, которые к реальной базе питания отношения не имеют, и ежедневные доставки готовых наборов с надписью ЗОЖ. Если убрать весь этот маркетинг, остаются яйца, курица, субпродукты, рыба по акции, крупы, сезонные овощи и фрукты. Та самая база, на которой строится и здоровье, и форма тела", – объяснил он.

Ранее врач объяснил, почему во сне течет слюна и когда это опасно.