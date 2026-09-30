Как накопить на любой праздник за три месяца – план для семьи

Любое большое торжество для молодой семьи – всегда серьезное испытание, ведь опыта совместного планирования бюджета еще не так много. Между тем подготовиться к важной дате можно абсолютно безболезненно, если использовать проверенные финансовые советы, сообщает Zakon.kz.

Три месяца вместо одной зарплаты

В качестве примера возьмем Новый год. До него осталось ровно три месяца – вполне достаточно, чтобы заранее распределить расходы и не пытаться оплатить весь праздник из одной декабрьской зарплаты.

Предположим, семья (мама, папа и ребенок 8-12 лет) решила потратить на Новый год 300 000 тенге. Если разделить эту сумму на три месяца, получится по 100 000 тенге в месяц. Если работают оба родителя, каждому придется откладывать по 50 000 тенге.

При этом начинать нужно не с желания потратить 300 000 тенге, а с понимания, сколько семья действительно может себе позволить, считает эксперт по личным финансам Асель Аульбекова.

Сначала из дохода необходимо оставить деньги на обязательные расходы – жилье, продукты, кредиты, транспорт, здоровье и другие базовые потребности, и только потом формировать новогодний фонд.

Иногда люди ждут какой-то сложной формулы, но все гениальное действительно просто. Чем раньше вы начали готовиться, тем меньше нагрузка на один конкретный месяц, утверждает финансист.

"Идеально вообще начинать думать о следующем Новом годе в январе как только вы доели оливье, и тогда нагрузка плавно распределится на 12 месяцев". Асель Аульбекова

Сначала решите, что именно покупаете

Накопить конкретную сумму гораздо легче, когда понятно, на что она будет потрачена. Например, 300 000 тенге можно распределить следующим образом:

120 000 тенге – подарки ребенку и близким;

80 000 тенге – праздничный стол;

60 000 тенге – поездка за город, активный отдых или другие развлечения;

40 000 тенге – елка, декор и непредвиденные праздничные расходы.

Это только пример. У каждой семьи будет своя расстановка приоритетов.

Асель Аульбекова советует начать именно со списка: кому семья собирается делать подарки и сколько готова потратить на каждого человека. Такой подход помогает избежать ситуации, когда в декабре приходится покупать подарки спонтанно, потому что кто-то подарил что-то вам и теперь неудобно оставить человека без ответного подарка.

Как исчезают деньги

Когда семья пытается накопить определенную сумму, необязательно отказываться от всего привычного. Сначала стоит посмотреть на небольшие расходы, которые почти не замечаешь.

"Чаще всего бюджет съедают не большие покупки, а огромное количество мелких. Лишняя доставка еды, кофе, спонтанные покупки по акциям. Есть еще подарки людям, которым вы изначально ничего покупать не планировали, но они вам что-то подарили, и вам теперь хочется ответить тем же". Асель Аульбекова

Поэтому на три месяца можно установить для себя простое правило: прежде чем что-то купить, спросить себя, было ли это в первоначальном плане.

Это не означает, что нужно отказаться от такси или перестать ходить в кафе. Речь о другом: праздничная цель должна быть видна на фоне остальных расходов.

Праздничные деньги лучше спрятать от самого себя

Сегодня кажется, что до Нового года еще далеко и из накопленных средств можно взять немного, скажем, на кафе. Потом добавляются важные продукты, одежда, бытовые покупки, внезапные расходы – и праздничная сумма постепенно уменьшается.

Поэтому деньги на Новый год лучше отделить от повседневных средств. Это может быть отдельный депозит с возможностью пополнения и снятия либо другой подходящий накопительный счет.

Для такой короткой цели эксперт советует не рисковать накоплениями ради потенциально более высокой доходности.

"На такой короткий срок я бы не инвестировала эти деньги в акции, фонды или другие инструменты, стоимость которых может колебаться. Если деньги понадобятся через три месяца, главная задача – не заработать максимальную доходность, а сохранить их и иметь быстрый доступ". Асель Аульбекова

Подарки лучше искать заранее

Часть расходов можно перенести с декабря на ноябрь, а некоторые покупки начать делать еще раньше.

Особенно это касается подарков, которые заказываются из-за рубежа. Асель Аульбекова рассказывает, что сама покупает детям подарки таким способом, поскольку это может оказаться значительно дешевле. Но рассчитывать на быструю доставку не стоит – на такие покупки нужно закладывать 30-60 дней, поэтому откладывать их до декабря рискованно.

"Заранее покупать можно не только подарки. Часть продуктов длительного хранения, напитки, сладости, некоторые товары для дома также можно приобрести до предновогоднего ажиотажа". Асель Аульбекова

А если 100 тысяч в месяц не получается?

Не у всех семей бывает стабильная зарплата. У кого-то доход зависит от премий, количества заказов или сезонности.

В такой ситуации жесткое правило "каждый месяц откладывать 100 000 тенге" может только создать дополнительное напряжение. Асель Аульбекова предлагает другую схему: определить процент от каждого поступления.

"При небольшом или нестабильном доходе лучше не ставить себе жесткую сумму вроде "каждый месяц обязательно откладываю 100 тысяч", а определить процент от любого поступления, например 5-10%. Получили 100 тысяч, отложили 5-10 тысяч, получили 300 тысяч, отложили 15-30 тысяч", – советует специалист.

Второй вариант – заранее определить минимальную сумму, которую вы можете откладывать даже в слабый месяц, а при хорошем доходе пополнять фонд дополнительно.

При ограниченном бюджете можно заранее договориться с родственниками о небольших подарках или сделать один общий подарок семье.

Почему январь часто начинается с долгов

Самая распространенная ошибка – начать готовиться слишком поздно и пытаться оплатить весь Новый год одной декабрьской зарплатой, предупреждает эксперт по личным финансам.

Вторая ошибка – покупать подарки без списка и бюджета, потому что в декабре очень легко попасть под настроение и акции и накупить того, что без списка и бюджета вы бы не взяли.

Третья ошибка – брать кредит, в долг или рассрочку на подарки, праздничный стол и развлечения, а потом несколько месяцев расплачиваться за один вечер.

Поэтому три месяца дают семье не только время накопить деньги. Они позволяют спокойно выбрать подарки, распределить покупки, сравнить цены и не принимать решения в последний момент.

И еще один принцип, который эксперт считает важным.

"Не покупайте вещь просто ради того, чтобы что-то вручить. Если вы точно знаете, что человек не будет этим пользоваться и вещь потом отправится в бесконечный круг "передаривания", лучше спросить прямо, что он хочет и озвучить бюджет". Асель Аульбекова

Подготовка к Новому году должна приносить удовольствие, а не создавать вам финансовые проблемы, уверена финансист.

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