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Финансы

Выяснилось, сколько денег в кредит можно взять в Казахстане с зарплатой 300 тысяч тенге

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 03:27 Фото: Zakon.kz
В Казахстане идет ужесточение требований к выдаче потребительских кредитов. Теперь банки пристально смотрят не только на зарплату клиента, но и на уже имеющиеся у него кредиты, ежемесячные платежи и кредитную историю, сообщает Zakon.kz.

Коллеги из редакции mgorod.kz задались вопросом: сколько денег в кредит может получить казахстанец, который официально зарабатывает 300 тысяч тенге в месяц? Это удалось рассчитать исходя из действующих требований.

По действующим правилам, максимально допустимый уровень коэффициента долговой нагрузки составляет 0,5, или 50%. Это означает, что ежемесячные платежи по всем кредитам человека не должны превышать половину его среднемесячного дохода, принимаемого в расчет.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка также рекомендует рассчитывать КДН перед оформлением кредита именно по этому принципу.

Таким образом, если зарплата составляет 300 000 тенге:

300 000 × 50% = 150 000 тенге.

То есть для человека, у которого нет других долгов, предельный размер ежемесячного платежа по всем кредитам составит около 150 тысяч тенге.

Однако это не означает, что банк обязательно выдаст кредит с ежемесячным платежом в 150 тысяч тенге. Банк дополнительно оценивает клиента с помощью собственной скоринговой системы, учитывая его кредитную историю, стабильность дохода и другие риски.

Конкретная сумма также зависит от срока кредитования и процентной ставки. При расчете аннуитетного платежа на пять лет получаются примерно следующие суммы:

К примеру, если годовая ставка – 20%, ежемесячный платеж – 150 000 тенге, то возможная сумма кредита на 5 лет составит около 5,66 млн тенге. При годовой ставке в 30% выходит около 4,64 млн тенге соответственно.

Эти ставки не являются предложениями конкретного банка, а являются расчетным примером, чтобы показать, как сумма кредита меняется в зависимости от процента. В реальном банковском продукте учитываются ГЭСВ, комиссии и другие платежи.

Поэтому утверждать однозначно, что человек с зарплатой 300 тысяч тенге сможет получить кредит на 7-8 млн тенге, нельзя. Доступная сумма может значительно снизиться из-за ограничения по КДН.

Ранее мы писали о том, сколько денег по кредитам должны казахстанцы.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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