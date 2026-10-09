Сколько казахстанцев не имеют долгов и откладывают деньги

Всемирный банк подсчитал примерное количество людей в разных странах мира, которые имеют финансовые счета, пользуются цифровыми платежами, откладывают и занимают деньги. Как на этом фоне выглядит Казахстан, в материале Zakon.kz.

9 из 10 казахстанцев имеют счет в банке

Сентябрьский Global Findex-2025 Всемирного банка "Финансовая доступность в цифровой экономике" основан на опросе около 145 тыс. взрослых в 141 стране и экономике. Исследование проводилось в течение целого года и позволяет сравнить, насколько активно люди пользуются современными финансовыми услугами.

Отметим сразу, что Казахстан в этом сравнении выглядит весьма и весьма уверенно. Финансовый счет имели в 2025 году 87% взрослых жителей страны. Для сравнения, среднемировой показатель составляет 79%, а среди государств с низкими и средними доходами – 75%.

Более того, Всемирный банк отдельно упоминает Казахстан среди стран, где доля владельцев счетов приблизилась к 90%. В одну группу с нами в этой части исследования попали, например, Япония, Израиль, Бразилия, Китай, Южная Корея.

При этом наличие счета еще не означает, что человек им активно пользуется. Но и здесь мы почти впереди планеты всей: 85% взрослых за последний год совершали или получали цифровые платежи.

Телефон есть почти у всех граждан РК

Цифровые финансы невозможны без доступа к связи. В Казахстане собственный мобильный телефон имеют 92% взрослых, а интернетом в течение последних трех месяцев пользовались 88%.

По распространению мобильных телефонов Казахстан также выше среднемирового уровня – 86%.

Интересно сравнение с соседями. В Кыргызстане мобильный телефон есть у 96% взрослых, то есть даже чаще, чем в Казахстане. Интернетом там пользовались 92%. Но финансовыми счетами там охвачены лишь 72% взрослых, а цифровыми платежами – 67%. В Узбекистане эти показатели составляют соответственно 60% и 50%, в Таджикистане – 55% и 49%.

"В мире получается довольно показательная картина: сам по себе доступ к телефону и интернету еще не гарантирует столь же широкого использования банковских и платежных сервисов". Всемирный банк

Откладывают деньги 38% жителей страны

По данным Всемирного банка, в течение года формально сберегали деньги 38% взрослых казахстанцев. Под этим понимаются накопления через банк или другой официальный финансовый инструмент.

Это не означает, что именно у 38% населения сейчас есть сбережения. Исследование показывает, какая доля взрослых откладывала деньги формальным способом в течение года.

Для сравнения, в Китае показатель достигает 67%, в Польше – 46%, в Бразилии – 39%. Казахстан здесь находится примерно на уровне среднего показателя.

У соседей результаты значительно ниже: в Кыргызстане формально откладывали деньги 20% взрослых, в Таджикистане – 10%, в Узбекистане – только 9%.

67% жителей РК живут без долгов

Еще один показатель Global Findex – использование официальных кредитов и займов.

В Казахстане в течение года формально занимали деньги 33% взрослых. Следовательно, 67% такими займами не пользовались.

Здесь есть важная оговорка: речь не идет о том, что две трети казахстанцев вообще никогда ни у кого не занимали. Показатель 33% касается именно кредитов и займов через официальную финансовую систему.

Для сравнения, в Китае формальными займами пользовались 41% взрослых, в Бразилии – 47%, в Кыргызстане – 18%, в Узбекистане – 12%, в Таджикистане – 17%.

Фото: Zakon.kz

Счета есть, а финансового запаса хватает не всем

В итоге Казахстан выглядит одним из наиболее финансово цифровизированных государств мира. Подавляющее большинство взрослых имеют счета, мобильные телефоны, пользуются интернетом и цифровыми платежами.

Но доступ к финансовой системе и финансовое благополучие – не одно и то же. Сам Всемирный банк обращает на это внимание: несмотря на распространение счетов и цифровых услуг, многие люди по-прежнему испытывают трудности с повседневными расходами, неожиданными тратами и созданием финансового запаса.

Казахстан хорошо иллюстрирует эту разницу: счет есть у 87% взрослых, но формально откладывают деньги только 38%.

Ранее мы рассказали, почему богатые казахстанцы половину сбережений хранят в валюте.