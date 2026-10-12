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Финансы

Кредиты на свадьбы и путешествия: сколько казахстанцев готовы жить в долг

невеста держит тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 11:32 Фото: Zakon.kz
Граждане Казахстана занимают деньги не только на покупку жилья, автомобилей и бытовой техники. Банковские кредиты помогают оплачивать свадьбы, путешествия и лечение. Сколько приходится возвращать ежемесячно и кто готов брать новые займы, в материале Zakon.kz.

Той, отпуск и лечение – за счет банка

Согласно сентябрьскому опросу Национального банка РК (опрошено 1,5 тыс. жителей всех регионов страны), 14,9% респондентов имеют кредиты на неотложные нужды. В эту категорию входят расходы на свадьбы, путешествия, лечение и другие личные потребности. Год назад доля таких заемщиков составляла 14,4%, а в июне нынешнего года достигала 17%.

Самым распространенным видом заимствований остаются потребительские кредиты. Их наличие отметили 29,6% опрошенных. Еще 22,8% пользуются рассрочкой при покупке товаров. Таким образом, приобретение бытовой техники и других потребительских товаров остается одним из наиболее распространенных поводов обращаться за заемными средствами.

Ипотечные кредиты имеют 11% участников опроса против 12,5% в июне. Доля автокредитов за тот же период сократилась с 9,7% до 8,9%. При этом займы на неотложные нужды встречаются чаще обоих видов кредитования. Еще 12,4% респондентов сообщили о займах в микрокредитных организациях, а 7,6% указали другие виды кредитов.

Примечательно, что за год доля казахстанцев, не имеющих кредитов, сократилась с 34,2% до 31%. Иными словами, среди участников опроса людей без долговых обязательств стало меньше.

Каждый третий отдает банкам больше 100 тысяч

Наличие кредита предполагает регулярные выплаты, и для значительной части заемщиков речь идет о довольно крупных суммах.

По данным Нацбанка, 33,5% респондентов, имеющих кредиты, ежемесячно направляют на их погашение более 100 тысяч тенге. Еще 9,6% выплачивают от 90 до 100 тысяч тенге, а 17,8% – от 50 до 90 тысяч.

Таким образом, 60,9% заемщиков ежемесячно отдают кредиторам более 50 тысяч тенге. Причем у 43,1% платежи превышают 90 тысяч тенге.

В то же время относительно небольшие выплаты встречаются значительно реже. До 20 тысяч тенге ежемесячно платят 13% заемщиков, от 20 до 50 тысяч – 20,6%. Еще 5,8% затруднились назвать размер своих платежей.

Интересно, что за последние три месяца доля наиболее крупных выплат сократилась. В июне 37,7% заемщиков ежемесячно отдавали более 100 тысяч тенге, а в сентябре – 33,5%. Однако по сравнению с мартом, когда показатель составлял 32,1%, доля таких платежей остается несколько выше.

таблица кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 11:32

Фото: Zakon.kz. Респонденты могли указать несколько видов кредитов, поэтому сумма долей превышает 100%.

Долги есть, но новые кредиты не пугают

Несмотря на распространенность действующих кредитов, интерес казахстанцев к новым заимствованиям продолжает расти.

В сентябре 21,4% участников опроса сообщили, что планируют приобрести что-либо в кредит или взять банковский заем в ближайшие 12 месяцев. Для сравнения: в октябре прошлого года такие намерения выражали 19,4% респондентов, в марте нынешнего – 19%, а в июне – 20,1%.

За год доля потенциальных заемщиков увеличилась на два процентных пункта. Одновременно число тех, кто не собирается обращаться за кредитами, сократилось с 66,2% до 64,9%. Однако по сравнению с июнем, когда от новых займов отказывались 63,5% опрошенных, доля таких ответов выросла на 1,4 процентного пункта.

Показательно, что за год среди опрошенных сократилась доля людей без действующих кредитов и увеличилась доля тех, кто рассматривает новые заимствования. При этом почти две трети респондентов по-прежнему не планируют брать кредиты в течение ближайшего года.

Ранее мы рассказали, где в Казахстане дешевле стричься, мыться, лечиться и чистить одежду.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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