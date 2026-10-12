Названы дефицитные профессии с зарплатой выше 1 млн тенге

Казахстанские работодатели в октябре 2026 года предлагают отдельным специалистам внушительные зарплаты от одного до трех миллионов тенге в месяц. Причем такие суммы встречаются не только в вакансиях руководителей. Кому готовы платить самые большие деньги, выяснял Zakon.kz.

Геологи на вес золота

Особенно высоко сегодня в стране оценивается труд специалистов в геологии, строительстве, промышленной инженерии и отдельных направлениях медицины.

Например, согласно данным частного рекрутингового агентства, недропользовательская компания в Алматы предлагает главному геологу от 2 млн тенге в месяц. Аналогичную сумму готова платить управляющему директору по геологии горная фирма в Астане. Причем в обоих случаях речь идет о зарплате после вычета налогов.

Высокие суммы указаны также в строительстве. Так, в Астане ищут главного инженера по инженерным сетям с зарплатой от 1,8 млн тенге. Специалисту по техническим решениям для горно-обогатительных комбинатов компания предлагает до 2 млн тенге до вычета налогов.

Миллионные предложения встречаются и за пределами промышленности. Инженеру-конструктору в дизайнерской компании обещают от 1 млн тенге, а главному специалисту по инженерным сетям в Костанае готовы платить не менее миллиона.

Особо выделяется категория "Медицина", где вообще сильный дефицит кадров. Согласно отчету Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2026 году по профессии "акушер-гинеколог" на 469 вакансий приходится 100 резюме, "педиатр" – 448 вакансий и 139 резюме, "анестезиолог-реаниматолог" – 300 вакансий и 75 резюме. Дефицит также отмечается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов.

Так что не удивительно, что крупная медицинская сеть предлагает в столице врачу КТ/МРТ до 2 млн тенге.

Слесарь с зарплатой директора

Интересные предложения можно найти и на государственной электронной бирже труда Enbek.kz. В разделе вакансий с самыми высокими зарплатами первое место занимает логист, которому работодатель сулит 2 млн тенге в месяц.

На втором месте – инженер по планированию строительных работ с зарплатой 1,9 млн тенге. Финансовому аналитику готовы платить 1,5 млн тенге, экономисту-аналитику – 1,3 млн.

Примечательно, что миллионные предложения не редкость и среди рабочих специальностей. Контролеру контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), а также инженеру по этому направлению предлагают по 1,1 млн тенге. Слесарь КИПиА может рассчитывать на 1 млн тенге, а бригадир работников по электрике – на 970 тысяч тенге.

Одним миллион, другим – статистика

Насколько велики предлагаемые работодателями суммы, позволяет оценить официальная статистика.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, во II квартале 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане составляла 486 388 тенге. Медианная зарплата, то есть показатель, разделяющий работников на две равные группы по уровню заработка, оценивалась в 348 415 тенге.

Таким образом, зарплата в 1 млн тенге превышает среднюю по стране в 2,1 раза, а медианную – почти в 2,9 раза. При заработке в 2 млн разница увеличивается соответственно до 4,1 и 5,7 раза. Предложение в 3 млн тенге превышает медианную зарплату более чем в 8,6 раза.

Для сравнения: средняя зарплата в горнодобывающей промышленности во II квартале составляла 980 334 тенге, в строительстве – 573 110 тенге, в сфере информации и связи – 851 076 тенге. В здравоохранении и социальном обслуживании населения показатель находился на уровне 360 296 тенге.

При этом официальная статистика учитывает начисленную зарплату, тогда как часть работодателей указывает суммы после вычета налогов. Поэтому прямое сопоставление таких показателей имеет определенные ограничения.

Рубль против тенге: кому платят больше?

Высокий спрос на квалифицированных специалистов наблюдается и в соседней России. Как утверждает агентство РИАМО в октябре 2026, наиболее высокие зарплаты предлагают в IT, промышленности, логистике и медицине.

Например, специалисты по искусственному интеллекту и другим направлениям IT могут зарабатывать в Москве от 350 тысяч до 500 тысяч рублей (1,87-2,68 млн тенге), а в регионах – от 250 тысяч до 350 тысяч рублей (1,34-1,87 млн тенге).

Главным инженерам, технологам и наладчикам станков с числовым программным управлением предлагают от 180 тысяч до 300 тысяч рублей (963 тысячи – 1,61 млн тенге). В логистике водители-экспедиторы и менеджеры по цепям поставок могут рассчитывать на 150-250 тысяч рублей (803 тысячи – 1,34 млн тенге).

Врачи узких специальностей, включая анестезиологов, кардиологов и хирургов, могут получать от 200 тысяч до 350 тысяч рублей (1,07-1,87 млн тенге).

Медианные зарплатные предложения для сварщиков и специалистов достигают 250 тысяч рублей (1,34 млн тенге), для DevOps-инженеров – 220 тысяч рублей (1,18 млн тенге), для геологов и главных инженеров проектов – 190-195 тысяч рублей (1,02-1,04 млн тенге).

Таким образом, в обеих странах зарплатные предложения выше миллиона тенге встречаются в геологии, инженерии и медицине.

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