Почему важно хранить деньги в разных валютах - эксперты

Представьте, что у вас есть 5 млн "свободных" тенге. Как лучше их инвестировать? Оставить на депозите, купить доллары, золото, вложить в недвижимость? У каждого варианта есть и преимущества, и риски. Как не ошибиться с выбором, и что советуют казахстанцам финансисты, в материале Zakon.kz.

Все яйца в одной корзине?

Разберем обычную ситуацию. Человек долгое время копил деньги в тенге, а потом собрался в отпуск за границу. Но к моменту покупки путевки доллар подорожал. В результате за накопленную сумму можно приобрести меньше иностранной валюты, чем предполагалось.

Именно от подобных неприятностей помогает защититься валютная диверсификация – распределение сбережений между несколькими валютами, утверждает эксперт по личным финансам Асель Аульбекова. Причем речь не обязательно идет о попытке заработать на изменении обменного курса.

"Я покупаю валюту регулярно, а не только тогда, когда курс идет вверх. Для меня это часть стратегии распределения накоплений". Асель Аульбекова

Такой подход особенно полезен, если человек заранее знает, что ему предстоят расходы за рубежом. Например, обучение ребенка в университете или путешествие. В этом случае часть накоплений можно формировать непосредственно в валюте будущих платежей.

"Всегда советую отталкиваться от своих целей и не пытаться угадать, какой курс будет завтра. Важнее, чтобы ваши накопления помогали вам чувствовать себя увереннее при любых изменениях курса". Асель Аульбекова

Пять миллионов и тысяча вопросов

Но даже разумное распределение сбережений между несколькими валютами не решает главного вопроса: для чего человек копит деньги? От ответа зависят и выбор финансовых инструментов, и сроки вложений, и допустимый уровень риска, – предупреждает финансист Талгат Игликов.

"Прежде чем решать, куда вложить деньги, необходимо определить цель инвестирования. Одно дело – накопить на обучение ребенка через несколько лет, совсем другое – обеспечить себе пассивный доход на пенсии". Талгат Игликов

Например, человек хочет после выхода на пенсию не зависеть исключительно от государственных выплат. Тогда ему необходимо сформировать источник пассивного дохода – капитал, который будет регулярно приносить средства без постоянного участия в управлении инвестициями.

Начать эксперт предлагает с оценки собственного уровня жизни. Сколько денег сегодня требуется для комфортного существования? Какие расходы появятся с возрастом? Возможно, придется больше тратить на лекарства и лечение, захочется путешествовать или осуществить планы, на которые раньше не хватало средств. Все эти потребности нужно перевести в конкретную сумму будущего ежемесячного дохода.

Однако и такой расчет не дает готового ответа на вопрос, сколько денег следует держать в тенге, долларах, золоте или ценных бумагах. По словам финансиста, Казахстан сильно зависит от внешних экономических факторов. Сегодня тенге укрепляется, завтра может ослабнуть. Высокие нефтяные цены способны смениться падением, а потрясения на мировых рынках – изменить стоимость инвестиционных активов. Самостоятельно учесть все обстоятельства непросто.

"Для этого необходимы знания о финансовых рынках, особенностях различных инструментов и связанных с ними рисках. В Казахстане доступны образовательные курсы, специальная литература и консультации экспертов, которыми начинающим инвесторам стоит воспользоваться". Талгат Игликов

Таким образом, речь идет не о поиске самого доходного актива на сегодняшний день, а о создании индивидуальной стратегии, рассчитанной на конкретную финансовую цель. Без понимания потребностей человека даже внешне разумное распределение денег может оказаться ошибочным.

Не долларом единым

При этом даже начинающий инвестор может правильно распределить деньги, если не ограничится только тенге, долларами и евро. Экономист Тулеген Аскаров предлагает рассматривать диверсификацию гораздо шире, включая в инвестиционный портфель недвижимость, драгоценные металлы и различные валютные инструменты.

"В долгосрочной перспективе я бы выделил три направления: недвижимость, золото и валютные вложения. Но у каждого из них свои сроки и особенности". Тулеген Аскаров

Первое направление – недвижимость. По наблюдениям экономиста, после периода неопределенности, связанного с изменением правил расчетов при покупке жилья и повышением НДС до 16%, рынок начал адаптироваться к новым условиям.

При этом интерес покупателей постепенно смещается в сторону периферии крупных городов. Например, в нескольких километрах от Алматы строятся современные жилые комплексы, которые привлекают инвесторов доступными ценами и перспективами развития территории. Аналогичные тенденции Аскаров отмечает и в Астане, и в других крупных городах.

Расчет покупателей понятен: по мере расширения городов, строительства дорог и появления социальной инфраструктуры стоимость такого жилья может увеличиваться – рынок сам придет туда.

Второе направление – золото. По мнению Аскарова, его следует рассматривать прежде всего на горизонте 10-20 лет, в том числе как способ сохранения капитала для следующего поколения.

На протяжении длительных периодов золото только дорожало, хотя отдельные годы сопровождались резкими колебаниями котировок.

"Если сегодня определенного количества золота хватает на покупку автомобиля, то и через двадцать лет этот металл сохранит сопоставимую покупательную способность, и на этот слиток тоже можно будет купить аналогичное авто". Тулеген Аскаров

Третье направление – валютные финансовые инструменты. Помимо привычных долларовых депозитов, на рынке встречаются банковские продукты с различными условиями и доходностью, некоторых до 5-6%.

Еще одна новинка – депозиты в китайских юанях. Как отмечает экономист, один из казахстанских банков начал предлагать такой продукт с доходностью около 1% годовых. Невысокую ставку он связывает с низкой инфляцией в Китае (0,5%) и особенностями китайского финансового рынка.

Само появление подобных предложений, по мнению Аскарова, свидетельствует о постепенном расширении выбора для казахстанских вкладчиков.

Таким образом, выбор инструментов достаточно широк. Но даже перспективная недвижимость, золото или иностранная валюта не становятся выгодной инвестицией автоматически. Результат зависит от цены приобретения, срока вложений и обстоятельств, при которых человеку придется возвращать свои деньги.

Ранее мы рассказали, что председатель Национального банка Тимур Сулейменов предпочитает хранить личные накопления в тенге. По его словам, высокая доходность вкладов в национальной валюте позволяет не только получать проценты, но и в определенных обстоятельствах выигрывать на курсовой разнице.