В Минтруда ответили, при каком доходе казахстанцев можно считать богатыми
При оценке благополучия семей учитываются 59 показателей. Помимо заработка членов семьи, учитывается недвижимость, автомобили, кредиты, бизнес, занятость и другие данные.
Цифровая карта семьи распределяет домохозяйства по пяти категориям социального благополучия:
- A – высокий уровень благополучия;
- B – состоятельный уровень;
- C – удовлетворительный уровень;
- D – экономически уязвимый уровень;
- E – экономически и социально уязвимый уровень.
Одним из показателей категории А может быть доход в размере от семи прожиточных минимумов на каждого члена семьи – свыше 350 тыс. тенге в месяц на человека. Это еще не означает, что любой казахстанец с зарплатой выше 350 тыс. тенге автоматически считается богатым.
При оценке также учитываются несколько объектов недвижимости, площадь жилья, наличие коммерческой недвижимости, собственного бизнеса и дорогих автомобилей класса premium или luxury.
То есть, если в семье четыре человека, то сумма в 350 тыс. тенге на человека означает совокупный месячный доход свыше примерно 1,4 млн тенге. Но и такой доход сам по себе не гарантирует присвоение категории А – система учитывает остальные характеристики семьи.
При определении уровня благополучия анализируются финансовое положение и активы семьи, жилищные условия, наличие автомобиля, в том числе коммерческого транспорта, земельного участка и личного подсобного хозяйства.
Также система получает сведения о занятости, кредитах и просроченной задолженности, наличии бизнеса и других социально-экономических обстоятельствах.
В Минтруда подчеркивают, что наличие одной квартиры, автомобиля или определенного уровня зарплаты не может автоматически определить категорию семьи.
В качестве одного из признаков высокого благополучия Минтруда указывает на наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных квадратных метров на одного члена семьи.
Среди признаков категории А названы также коммерческая недвижимость, собственный крупный, средний или малый бизнес, а также дорогостоящий транспорт. При этом отдельный дом, квартира или автомобиль не делают семью автоматически "богатой" по методике государства.
Цифровую карту семьи используют для определения социально-экономического положения домохозяйств и более адресного предоставления мер государственной поддержки.
Система действует с 1 января 2023 года. По данным Минтруда, сейчас в ней содержится информация о 20,6 млн граждан, объединенных примерно в 6,2 млн семей.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) обратились к казахстанцам, которые получают заработную плату в "конверте".