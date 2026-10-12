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Финансы

В Минтруда ответили, при каком доходе казахстанцев можно считать богатыми

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 04:30 Фото: Zakon.kz
Высокий доход семьи в Казахстане еще не означает, что она автоматически относится к категории обеспеченных. Минтруда и соцзащиты населения объяснило, как Цифровая карта семьи определяет уровень благополучия казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

При оценке благополучия семей учитываются 59 показателей. Помимо заработка членов семьи, учитывается недвижимость, автомобили, кредиты, бизнес, занятость и другие данные.

Цифровая карта семьи распределяет домохозяйства по пяти категориям социального благополучия:

  • A – высокий уровень благополучия;
  • B – состоятельный уровень;
  • C – удовлетворительный уровень;
  • D – экономически уязвимый уровень;
  • E – экономически и социально уязвимый уровень.

Одним из показателей категории А может быть доход в размере от семи прожиточных минимумов на каждого члена семьи – свыше 350 тыс. тенге в месяц на человека. Это еще не означает, что любой казахстанец с зарплатой выше 350 тыс. тенге автоматически считается богатым.

При оценке также учитываются несколько объектов недвижимости, площадь жилья, наличие коммерческой недвижимости, собственного бизнеса и дорогих автомобилей класса premium или luxury.

То есть, если в семье четыре человека, то сумма в 350 тыс. тенге на человека означает совокупный месячный доход свыше примерно 1,4 млн тенге. Но и такой доход сам по себе не гарантирует присвоение категории А – система учитывает остальные характеристики семьи.

При определении уровня благополучия анализируются финансовое положение и активы семьи, жилищные условия, наличие автомобиля, в том числе коммерческого транспорта, земельного участка и личного подсобного хозяйства.

Также система получает сведения о занятости, кредитах и просроченной задолженности, наличии бизнеса и других социально-экономических обстоятельствах.

В Минтруда подчеркивают, что наличие одной квартиры, автомобиля или определенного уровня зарплаты не может автоматически определить категорию семьи.

В качестве одного из признаков высокого благополучия Минтруда указывает на наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных квадратных метров на одного члена семьи.

Среди признаков категории А названы также коммерческая недвижимость, собственный крупный, средний или малый бизнес, а также дорогостоящий транспорт. При этом отдельный дом, квартира или автомобиль не делают семью автоматически "богатой" по методике государства.

Цифровую карту семьи используют для определения социально-экономического положения домохозяйств и более адресного предоставления мер государственной поддержки.

Система действует с 1 января 2023 года. По данным Минтруда, сейчас в ней содержится информация о 20,6 млн граждан, объединенных примерно в 6,2 млн семей.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) обратились к казахстанцам, которые получают заработную плату в "конверте".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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