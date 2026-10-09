Пенсия и пособия окажутся меньше: в Минтруда предупредили казахстанцев

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) обратились к казахстанцам, которые получают заработную плату в "конверте". Они рискуют потерять часть положенных выплат, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 9 октября 2026 года пояснили, что от официальной заработной платы зависят размеры социальных выплат, пенсионных накоплений и пособий.

"При наступлении социального риска решающее значение приобретает то, какая часть заработка была отражена официально. При расчете социальных выплат учитываются доходы, которые приняты для исчисления социальных отчислений", – уточнили в МТСЗН.

Зарплата в "конверте" может уменьшить размер будущей социальной выплаты. В Минтруда привели пример.

Если человек официально получает 300 тысяч тенге на протяжении 24 месяцев, то социальная выплата по уходу за ребенком, при коэффициенте 40% составит 120 тысяч тенге в месяц. А если из-за занижения заработка учитываемый средний доход составляет 150 тысяч тенге, выплата будет равна 60 тысячам тенге.

Отмечается, что фактический размер выплаты определяется по индивидуальным данным с учетом установленных законодательством ограничений.

Тоже самое происходит и с выплатами при потере работы, потери кормильца и утрате трудоспособности.

Неполное перечисление пенсионных взносов также уменьшает будущие пенсионные накопления работника. При возникновении трудового спора сложнее подтвердить действительный размер заработка, задолженность по зарплате и суммы других причитающихся выплат.

Вместе с тем отсутствие оформленного трудового договора не лишает человека трудовых прав автоматически. Согласно статье 33 Трудового кодекса, если договор не заключен или не оформлен надлежащим образом по вине работодателя, трудовые отношения считаются возникшими со дня, когда работник приступил к работе.

В ведомстве указывают, что информацию о социальных отчислениях можно получить через портал eGov.kz, банковские приложения, филиалы Фонда и Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

В Минтруда также рассказали, что делать если работодатель не выплачивает вовремя заработную плату. Кроме самой задолженности, работодатель должен выплатить пеню за каждый день просрочки. Она рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального банка, действующей в день выплаты задолженности.