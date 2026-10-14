Астана и Алматы против Лондона и Парижа: где жить выгоднее

Жизнь в знаменитых европейских столицах стоит гораздо дороже, чем в мегаполисах Казахстана. Но означает ли высокая цена такой же выигрыш в комфорте, безопасности и качестве городской среды? Где в этом сравнении оказались Астана и Алматы, в материале Zakon.kz.

Дешево – не значит плохо

Международная база данных Numbeo, собирающая сведения о стоимости и качестве жизни в странах мира, сравнила 125 городов Европы и СНГ, включая Астану и Алматы. Исследование проведено в августе 2026 года и охватывает восемь пунктов:

покупательную способность жителей,

безопасность,

здравоохранение,

стоимость жизни,

доступность жилья,

время в дороге,

загрязнение окружающей среды и климат.

На основе этих показателей Numbeo рассчитывает индекс качества жизни. Чем он выше, тем благоприятнее совокупная оценка условий жизни в городе. При этом основная часть сведений формируется на основе оценок пользователей.

В середине 2026 года индекс качества жизни Астаны составлял 127,6 пункта. У Алматы результат значительно ниже – 97,2 пункта. При этом столица оказалась еще и дешевле: индекс стоимости жизни – 32,8 против 38,8 в Алматы.

Разрыв между двумя крупнейшими городами Казахстана хорошо виден почти по всем составляющим. Покупательная способность в Астане оценивается в 63,5 пункта, в Алматы – в 52,5. Индекс безопасности – 66,7 против 47,1, здравоохранения – 67,3 против 50,9.

Есть заметная разница и в доступности жилья. Соотношение стоимости недвижимости к доходам в Астане составляет 7,5 пункта, в Алматы – 11,6 (Numbeo сопоставляет стоимость стандартной квартиры площадью 90 кв. м со средним располагаемым доходом семьи. Чем ниже показатель, тем доступнее покупка жилья. – Прим. Zakon.kz).

На дорогу астанчане также в среднем тратят меньше времени: соответствующий индекс – 35,4 против 38,2.

Главная проблема Алматы хорошо видна в индексе загрязнения. Он достигает 78,8 пункта против 55,1 в Астане. В отличие от общего индекса качества жизни здесь высокая цифра означает худший результат.

Зато Алматы берет реванш там, где жители Астаны вряд ли станут спорить со статистикой, – в климате. Климатический индекс южной столицы составляет 58,3 пункта, Астаны – всего 21,3.

В итоге получается любопытная картина. Алматы дороже Астаны, но предлагает гораздо более комфортный климат.

Лондон дороже почти втрое

Еще интереснее выглядит сравнение Астаны с Лондоном и Парижем.

Индекс качества жизни Лондона в середине 2026 года составлял 135,8 пункта, Парижа – 138,8. У Астаны – 127,6. То есть, по итоговой оценке, разница есть, но она относительно невелика.

А вот стоимость жизни отличается радикально. Индекс Астаны – 32,8 пункта, Лондона – 88,2, Парижа – 78,6. Получается, по этому показателю Лондон примерно в 2,7 раза дороже Астаны, Париж – в 2,4 раза.

По безопасности Астана заметно впереди обеих европейских столиц. Ее индекс составляет 66,7 пункта против 44,7 в Лондоне и 42,1 в Париже.

С медициной ситуация другая. Астана с показателем 67,3 почти приблизилась к Лондону, где индекс здравоохранения составляет 69,5, но уступает Парижу с его 76,9 пункта.

Особенно заметно преимущество столицы Казахстана в соотношении цен на недвижимость и доходов.

В Астане этот индекс составляет 7,5 пункта. В Лондоне – 16,2, Париже – 17. То есть купить жилье простому человеку в европейских столицах значительно тяжелее.

По времени в дороге Астана тоже выигрывает. Индекс составляет 35,4 пункта против 44,7 в Лондоне и 41,1 в Париже.

Но у европейцев остается серьезный козырь – покупательная способность. В Астане индекс равен 63,5 пункта, в Лондоне – 105, в Париже – 112,3. Проще говоря, на среднюю местную зарплату житель Лондона или Парижа может купить больше товаров и услуг, чем житель Астаны на свою. Поэтому сравнивать только цены было бы неправильно: в Европе жизнь значительно дороже, но тамошние доходы компенсируют эту дороговизну.

И снова есть показатель, по которому Астана проигрывает практически без борьбы. Климатический индекс Лондона составляет 88,3, Парижа – 88,4 против астанинских 21,3 пункта.

Неожиданно рядом с Астаной по общему качеству жизни оказался Милан. Его индекс составляет 129,4 пункта против 128,6 у Астаны.

При этом индекс стоимости жизни в Милане достигает 73,1 пункта против 29,7 у Астаны в той же годовой выборке. А вот безопасность в Милане оценивается в 46,5 пункта, а в Астане – в 66,8. Здравоохранение, напротив, лучше в итальянском городе – 70,3 против 67,3.

Алматы против Европы: дешевизна не спасает

С Алматы такая "игра в сравнения" выглядит гораздо менее выигрышно. Да, город значительно дешевле Лондона и Парижа: индекс стоимости жизни – 38,8 против 88,2 и 78,6. Но общий индекс качества жизни в Алматы составляет только 97,2 пункта против 135,8 у Лондона и 138,8 у Парижа.

По безопасности Алматы с 47,1 пункта находится примерно на уровне Лондона и несколько выше Парижа. Но по здравоохранению разрыв заметен: 50,9 пункта против 69,5 в Лондоне и 76,9 в Париже.

По загрязнению Алматы выглядит хуже всех трех городов. Его индекс – 78,8 пункта, у Парижа – 63, у Лондона – 57,6.

Где деньги действительно превращаются в комфорт

В визуализации 125 городов, на которую обратил внимание казахстанский финансист Андрей Чеботарев, особенно хорошо выглядят не самые знаменитые мегаполисы.

Например, Порту – второй по значению город Португалии и центр крупной агломерации на севере страны. В самом городе живут более 252 тыс. человек, а вместе с прилегающим экономическим регионом Порту и северо-запада Португалии – около 4,4 млн. Экономика города в основном сервисная: туризм, торговля, здравоохранение, деловые услуги, IT и креативные индустрии. При этом Порту является центром крупнейшего промышленно-торгового района страны: экономика Порту и северо-запада Португалии оценивается примерно в 97,4 млрд евро, а на регион приходится около 44% португальского экспорта товаров.

Хорватский Осиек оказался почти у верхней границы качества жизни при стоимости значительно ниже европейских столиц. Хорошее сочетание цены и комфорта показывают также Пльзень, Риека, Валенсия и Малага.

"Осиек и Порту показывают, что для высокого качества жизни не нужно быть богатым мегаполисом. Нужны чистая среда, работающий транспорт и безопасность. Это достижимые вещи, и стоят они дешевле, чем кажется. Вопрос приоритетов, а не только денег", – отмечает Андрей Чеботарев.

На этом фоне разница между Астаной и Алматы особенно показательна. Обе казахстанские столицы остаются относительно недорогими, но превращают это преимущество в качество городской жизни совершенно по-разному.

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